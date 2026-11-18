El doctor en Biología Celular e investigador Jordi Olloquequi detalla cómo la estimulación mental, la dieta mediterránea, el descanso y las relaciones sociales actúan como escudos protectores frente al envejecimiento cerebral.

La importancia de la gimnasia mental y los retos continuos

El envejecimiento es un proceso natural e inevitable que afecta al cerebro al igual que al resto de órganos, por lo que no debe contemplarse como una enfermedad. Sin embargo, aunque la genética heredada determina en gran medida qué personas tienen mayor tendencia a envejecer mejor o peor, existe un amplio abanico de hábitos que permiten mantener una buena salud cerebral. Según el investigador de la Universidad de Barcelona y autor de 'Antiaging para el cerebro', Jordi Olloquequi, el cerebro se comporta como un músculo que se atrofia si no se ejercita lo suficiente. Por ello, resulta fundamental practicar gimnasia mental mediante aplicaciones, cálculos o retos de lenguaje que ayuden a enlentecer este deterioro.

Hábitos como leer libros pueden incrementar la esperanza de vida hasta dos años y mejorar los resultados en pruebas cognitivas, mientras que tocar un instrumento musical, aprender un idioma o incluso jugar a videojuegos plantean desafíos beneficiosos para la mente. La clave radica en poner a prueba al cerebro de forma continua, ya que actividades repetitivas como hacer sudokus pierden su efectividad cuando el cerebro se acostumbra a ellas y dejan de suponer una novedad.

El impacto del estrés crónico, el sedentarismo y la nutrición

Más allá del ejercicio intelectual, el control de factores fisiológicos resulta vital para evitar la neurodegeneración. Olloquequi advierte de que el estrés crónico o de bajo grado mantenido en el tiempo puede atrofiar y encoger el hipocampo, que es la región cerebral directamente asociada a la memoria. De igual forma, el sedentarismo y los problemas cardiovasculares representan un grave peligro, dado que las demencias vasculares constituyen la segunda causa más frecuente de demencia debido a la falta de riego sanguíneo en el cerebro.

En el terreno de la nutrición, el experto defiende la dieta mediterránea como el modelo ideal para mantener el cerebro en óptimas condiciones, destacando el aporte de vitaminas del grupo B, el aceite de oliva, los frutos secos y el pescado azul rico en lípidos poliinsaturados. Por el contrario, se debe huir de los alimentos ultraprocesados y los azúcares refinados, considerados un auténtico veneno para el cerebro, y priorizar la ingesta de fibra para cuidar la microbiota intestinal y evitar la disbiosis, un factor determinante en el desarrollo del alzhéimer.

El poder reparador del sueño y las relaciones sociales

El descanso nocturno ejerce un poderoso efecto antienvejecimiento a nivel cerebral, por lo que dormir entre seis y nueve horas con una adecuada calidad y duración es indispensable para la salud. Durante el sueño, se activa un sistema de mantenimiento que repara las lesiones en el ADN de las neuronas y un mecanismo de limpieza que barre gran cantidad de proteínas tóxicas generadas durante el día, como la beta amiloide característica del alzhéimer, facilitando su eliminación.

Finalmente, el experto señala que el aislamiento social es un factor de riesgo muy importante para el deterioro cognitivo, ya que la convivencia y la interacción, incluso la más superficial con conocidos o vecinos, favorecen la neuroplasticidad y la capacidad de las neuronas para modificar sus conexiones. Incluso para quienes no disfrutan socializando, tener animales de compañía se correlaciona con una mejor salud cerebral. Todo ello debe complementarse evitando factores de riesgo conocidos que entorpecen el envejecimiento saludable, como el consumo de alcohol, el tabaco y la exposición a la contaminación del aire.