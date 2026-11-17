La 69ª edición de los premios Grammy ha vuelto a rendir homenaje a la veteranía y vigencia de la música británica al anunciar este martes las nominaciones para su gala de 2027, que se celebrará el próximo 7 de febrero en Los Ángeles.Entre los nombres más sonados figuran dos instituciones vivas del rock: los Rolling Stones y Sir Paul McCartney, quienes continúan ampliando sus legendarias trayectorias con candidaturas de peso en categorías tanto musicales como audiovisuales.

Un duelo generacional en las categorías de rock

La banda liderada por Mick Jagger aspira al galardón a mejor álbum de rock por su trabajo Foreign Tongues. En esta categoría se medirá con pesos pesados y nuevas apuestas del género, compartiendo terna con Vol. II de Angine de Poitrine (también nominados a mejor artista nuevo), Your Favourite Toy de Foo Fighters, The Wow! Signal de Muse y Frozen Charlotte de Jack White.

Asimismo, los Rolling Stones optan al premio a la mejor interpretación de rock con el sencillo In the Stars. Dicho tema competirá directamente con Trinidad de Geese, Sarniezz (también nominado como artista revelación), y potentes nombres individuales como Phoebe Bridgers por Lost Boys y Olivia Rodrigo por What's Wrong With Me?, una categoría que cuenta además con la participación especial de otro veterano británico: Robert Smith, líder de The Cure.

El pulso multidisciplinar de Paul McCartney

Por su parte, el exbeatle demuestra su versatilidad artística al sumar candidaturas en tres frentes diferentes. McCartney ha sido nominado a mejor álbum vocal de pop tradicional por The Boys of Dungeon Lane, un reconocimiento al que se suman su incursión en el apartado audiovisual con la nominación a mejor película musical por el documental Man on the Run, dirigido por Morgan Neville, y su presencia en la categoría de mejor grabación de audiolibro, narración y cuento por la narración del mismo proyecto.

Estos nuevos reconocimientos llegan tras un reciente historial de éxito en los galardones de la Academia. La última vez que McCartney estuvo nominado fue en 2025 junto a The Beatles en la categoría de mejor actuación de rock por Now and Then, tema con el que sumó el decimonoveno gramófono dorado de su carrera. En paralelo, los Rolling Stones consiguieron en esa misma edición de 2025 su cuarto Grammy gracias a Hackney Diamonds como mejor álbum de rock,consolidando un legado que ahora busca un nuevo capítulo en Los Ángeles.