El 71% de los consumidores españoles adelanta al menos una semana la compra de alimentos para las celebraciones navideñas, principalmente para encontrar los productos que buscan, organizar mejor los menús y conseguir precios más económicos, según la octava edición del informe de Aldi sobre los hábitos de compra navideños.

Según los resultados del estudio, entre los motivos principales para esta previsión en las familias destacan la posibilidad de encontrar los productos que buscan (51%), organizar mejor las compras y comidas (50%) y conseguir precios más económicos (48%).

Además, la planificación forma parte también de los fogones, ya que el 82% de los consumidores diseña sus menús navideños con una semana o más de antelación.

El supermercado habitual se consolida como el "canal preferido" para el 51% de las familias a la hora de realizar sus compras navideñas. Los consumidores eligen su establecimiento de confianza motivados principalmente por la relación calidad-precio (56%), la comodidad en la experiencia de compra (43%) y la variedad de surtido (40%).

Por su parte, la marca propia del supermercado adquiere "un protagonismo decisivo en las celebraciones" y está presente en las mesas navideñas de ocho de cada diez hogares (81%). Además, para el 60% de los compradores, estos productos representan ya la mitad o más de su cesta de la compra festiva.

Control del gasto y búsqueda de ahorro

Según los resultados de la compañía, el control del gasto y la búsqueda de ahorro marcan las decisiones de compra de los hogares españoles durante estas fechas. La comida y la bebida representan la mayor partida de gasto para el 41% de las familias, mientras que el 61% reconoce que el precio tendrá más influencia que el año pasado en sus compras navideñas.

En este contexto, el 90% de los hogares aplica alguna medida para ahorrar, principalmente el aprovechamiento de ofertas (62%) y la planificación previa de los menús (47%), en especial en productos como el marisco y la carne.

Con el objetivo de "ofrecer menús de alta calidad sin comprometer la economía doméstica", Aldi ha relanzado su gama 'gourmet Special', el catálogo que reúne más de 150 propuestas de marca propia diseñadas para simplificar la cocina y ofrecer opciones de calidad premium a precios asequibles en todos los supermercados de la cadena.

En esta edición, la selección incorpora más de 60 novedades y nuevos sabores. De este modo, Aldi ha asegurado que refuerza "un surtido caracterizado por la contención de costes", donde el 70% de la 'gama Special' se sitúa por debajo de los 5 euros y un 40% cuesta menos de 3 euros.