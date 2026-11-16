Las pensiones de octubre de 2026 volverán a abonarse siguiendo el calendario habitual de la Seguridad Social, aunque muchos jubilados podrán recibir el dinero antes gracias al adelanto de las entidades bancarias. La fecha exacta dependerá del banco en el que cada beneficiario tenga domiciliada su prestación.

Aunque la Seguridad Social realiza el pago a mes vencido, entre los días 1 y 4 de cada mes, los bancos suelen adelantar el ingreso entre los días 22 y 26, siendo el 25 la fecha más habitual. No obstante, también influye que ese día coincida con un fin de semana o con un festivo.

En octubre de 2026, la Seguridad Social destinó la cifra récord de 14.539,9 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,3% más que en igual mes de 2025, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

¿Cuándo se cobra la pensión en octubre de 2026?

Bankinter: Lunes 23 de noviembre de 2026

Unicaja: Lunes 23 de noviembre de 2026

Banco Santander: Martes 24 de noviembre de 2026

Caixabank: Martes 24 de noviembre de 2026

BBVA: Miércoles 25 de noviembre de 2026

Banco Sabadell: Miércoles 25 de noviembre de 2026

ING: Miércoles 25 de noviembre de 2026

Abanca: Miércoles 25 de noviembre de 2026

Ibercaja: Miércoles 25 de noviembre de 2026

Cajamar: Miércoles 25 de noviembre de 2026

Kutxabank: Miércoles 25 de noviembre de 2026

Openbank: Miércoles 25 de noviembre de 2026