La compraventa de viviendas retomó con fuerza la senda bajista en septiembre al registrar un descenso del 13,4 % en comparación con el mismo mes del año pasado y contabilizar 54.548 operaciones, lo que supone el mayor ajuste interanual desde mayo de 2024, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por tipo de inmueble, el retroceso afectó tanto a la vivienda nueva como a la usada. Las segundas, que acaparan más del 77 % del mercado con 42.403 unidades, cayeron un 14 %, un nivel de contracción que no se veía desde mayo de 2024. Por su parte, las transacciones de vivienda nueva descendieron un 11,6 %,hasta las 12.145 operaciones, acumulando tasas negativas en seis de los últimos nueve meses. Atendiendo al régimen, el 94 % de las operaciones correspondieron a vivienda libre (51.180 unidades, un 12,8 % menos),mientras que la mayor caída se concentró en la vivienda protegida, que se desplomó un 21,6 % hasta las 3.368 transacciones.

Un ajuste generalizado y con fuerte impacto regional

En términos mensuales, el sector experimentó un repunte del 10,6 % respecto a agosto, impulsado principalmente por el avance del 15,4 % en la vivienda nueva, pero el balance acumulado de los nueve primeros meses del año se mantiene en terreno negativo, con un descenso del 3,6 %.

El parón de septiembre se dejó notar en todo el territorio nacional con caídas generalizadas en las comunidades autónomas, que en su mayoría superaron el 10 %. Los descensos más acusados se registraron en el País Vasco (–23,1 %), Islas Baleares (–22,4 %), Comunidad de Madrid y La Rioja (ambas con un –20,4 %), seguidas por la Comunidad Valenciana (–17,9 %) y Asturias (–13,6 %). Únicamente Navarra se mantuvo sin cambios respecto al año anterior.

Perspectivas de moderación y precios

Ante este escenario, los expertos apuntan a un cambio de ciclo tras años de gran dinamismo. Desde Idealista señalan que la barrera de las 700.000 viviendas vendidas en 12 meses parece haberse roto definitivamente, abriendo una etapa de moderación especialmente notable en mercados tensionados como Madrid, y no descartan correcciones de precios a medio plazo en determinados grandes mercados.

En la misma línea, la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) advierte de un ajuste más brusco e insiste en la necesidad urgente de acelerar la nueva construcción, reducir plazos urbanísticos y aportar seguridad jurídica. Por su parte, portales como Fotocasa estiman que el ejercicio cerrará en torno a las 660.000 compraventas, mientras que Pisos.com recalca que la escasez de oferta disponible continúa siendo el principal desequilibrio que condiciona el acceso a la vivienda y el ritmo de la actividad residencial.