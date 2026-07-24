La Latina se moviliza contra la presión turística tras el aplazamiento del desahucio de Paquita, de 82 años

Paquita tiene 82 años, padece Parkinson y vive desde 1998 en un piso de cuatro habitaciones en pleno corazón de La Latina. A pesar de cumplir puntualmente con la renta mensual de 1.150 euros, la propiedad del inmueble —dueña de la totalidad del edificio— ha decidido no renovar su contrato para recuperar la vivienda.

Aunque la justicia ha dado la razón a los propietarios, la orden de ejecución ha quedado en suspenso temporalmente a la espera de un informe de vulnerabilidad emitido por el SAMUR Social, concediendo una prórroga de tiempo incierto a la inquilina.

Pisos turísticos ilegales y falta de interlocución

El caso de Paquita ha visibilizado un problema recurrente en la zona: la conversión de fincas residenciales en alojamientos vacacionales. En el propio inmueble donde habita la afectada ya operan varios pisos turísticos fuera de la legalidad. Tanto la inquilina como los colectivos del barrio denuncian la imposibilidad de establecer vías de diálogo con la propiedad para alcanzar una solución acordada que evite dejar a una persona mayor en situación de desamparo.

El barrio sale a la calle en defensa de sus vecinos

A pesar del aplazamiento de la orden judicial, decenas de residentes mantuvieron la concentración convocada a las puertas del edificio para expresar su respaldo a Paquita y exigir medidas contundentes contra la gentrificación. "¿Qué sentido tiene venir a ver una ciudad si te vas a perder su cultura porque no queda nadie dentro?", señalaban los manifestantes durante la jornada.

Los vecinos advierten de que este tipo de operaciones están destruyendo la identidad histórica de La Latina, sustituyendo el comercio tradicional y la vida comunitaria por un modelo de negocio orientado en exclusiva al visitante transitorio. Para la plataforma vecinal, la tregua conseguida hoy es solo un respiro dentro de una lucha más amplia por garantizar el derecho a la vivienda en el barrio.