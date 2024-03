Hacienda aprueba un formulario para que pensionistas reclamen la devolución de la declaración de la renta

Quedan poco menos de un mes para que la población española se congregue otro año más para ejercer su derecho como ciudadano y realicen la Declaración de la Renta. Correspondiente con el ejercicio de 2023, tanto trabajadores como jubilados tienen como fecha límite el 1 de julio para tramitar todos los documentos necesarios. Mientras que, en algunos casos, deben pagar de más; en otros, Hacienda debe pagar al contribuyente, ya sea porque ha tenido un mayor porcentaje de retención en su nómina.

Sin embargo, tras la sentencia del Tribunal Supremo que le dio la razón a un jubilado del sector bancario en España, Hacienda se ha visto obligada a poner en marcha un mecanismo en donde poder realizar una reclamación de la devolución del Impuesto de Renta de Personas Físicas (IRPF) durante el período entre 2019 y 2023.

Para ello, la Agencia Tributaria ha habilitado un formulario en su sede electrónica y estará habilitado tanto para aquellas personas que cobren una prestación por jubilación como los que tengan una pensión de incapacidad permanente. En el caso de los jubilados afectados, desde la propia Agencia informan que no deben adjuntar ningún tipo de documento adjunto a dicha solicitud de devolución. La razón reside en que el propio organismo de la Seguridad Social ya ha enviado a Hacienda toda la información necesaria de las personas afectadas, entre las que se encuentra su informe de vida laboral.

No obstante, esto no va a estar habilitado para todos los usuarios. En ese sentido, aquellos casos en los que la retención fue anterior a 2019 no podrán ser devueltos ya que estos han prescrito. Asimismo, es necesario señalar que este trámite resulta independiente de la propia declaración de la Renta del ejercicio fiscal de 2023.

Desde Hacienda señalan que el objetivo de presentar este formulario es “que permita canalizar todas las solicitudes para su resolución a partir de la información de la que dispone la Agencia, así como de la información sobre la vida laboral de los solicitantes que la AEAT recaba de la Seguridad Social y otros organismos”.