Estas son las fechas para cobrar la pensión de jubilación en noviembre 2025 que viene con paga extra

El mes de noviembre es especialmente bueno económicamente para los pensionistas y es que además de ser el mes en que se cobra la paga extra, un dinerito que viene especialmente bien, para preparar las fiestas navideñas que están por llegar, también se conocerá probablemente a finales de mes, cuánto se revalorizarán las pensiones para 2026, ya que a una vez finalice el mes podrán hacer el cálculo con los datos del IPC de noviembre y obtener la cifra prevista para revalorización.

Con los datos del mes de julio ya se pudo hacer una estimación aproximada y se cree que rondará entre el 2,8% y el 2,9% si no hay ninguna sorpresa.

La pensión de jubilación se suele cobrar siempre sobre las mismas fechas, aunque el día concreto difiere dependiendo del banco donde se tenga domiciliada. Aunque la Seguridad Social no hace el pago hasta el mes vencido, entre el 1 y el 4 de cada mes, los bancos suelen adelantar este pago entre los días 22 y 26, aunque el día más habitual para cobrar la pensión suele darse el 25. También suele depender de si este día en concreto puede caer en un domingo o en un festivo. En este mes de noviembre el 25 cae en martes, por lo que numerosas entidades harán el ingreso este día, aunque otras lo adelantan al 21 o 24.

¿Cuándo se cobra la pensión en noviembre de 2025?