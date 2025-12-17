El Roscón de Reyes ha subido casi un 7% en los supermercados en el último año

El precio de los roscones de Reyes se ha incrementado de media un 6,8 % en las grandes cadenas de distribución en el último año, con picos de hasta el 34 %, según el análisis de Facua del precio de 41 roscones de diferentes marcas y formatos a la venta en Mercadona, Hipercor, Alcampo, Eroski y Carrefour.

En un comunicado, Facua ha advertido a los consumidores que no se dejen confundir por precios supuestamente bajos ya que puede tratarse de roscones que en lugar de nata tienen en su relleno un preparado a base de nata y grasas vegetales, como es el roscón de 800 gramos que Mercadona vende por 9,30 euros.

Del total de precios analizados por la asociación en los meses de diciembre de 2024 y 2025, seis tienen el mismo importe que el año pasado y siete cuestan menos. El resto, 28 de 41, son más caros que hace un año.

Los supermercados donde más se han encarecido los roscones de Reyes han sido Alcampo (un 13,5 % de media), seguido de Mercadona (un 9,7 %) e Hipercor (un 6,2 %). Le siguen Eroski (un 4,5 %) y Carrefour (un 3,4 %).

Roscón de Reyes | iStock

Facua ha detectado también un cambio de formato o de peso en algunos de los roscones analizados y, así, el roscón de Reyes sin relleno, sin lactosa y sin gluten de la marca Hacendado se comercializaba en Mercadona en 2024 en cajas de 370 gramos, diez gramos menos aunque su precio ha crecido un 5,6 % (de 9,00 euros en 2024 a 9,50 euros en 2025).

Por su parte, el roscón de Reyes mediano relleno de nata de la marca Carrefour contenía el año pasado 800 gramos, mientras que el formato que se vende este año pesa 750 gramos y su precio ha bajado ligeramente de 9,95 euros en oferta en 2024 a 9,49 euros en 2025 (un 4,6 % más barato).

La asociación también ha detectado un caso en el que ha aumentado el peso y también ha tenido un aumento significativa del precio y es el roscón de la marca Airos que se vende en Alcampo, el cual pesaba 500 gramos el año pasado y ha pasado a 550 gramos, si bien su precio ha subido cuatro euros (de 10,99 euros en 2024 a 14,99 euros en 2025).

Más allá del precio o el formato del producto, Facua ha considerado fundamental tener en cuenta los ingredientes a la hora de adquirir un producto pues "hay roscones que solo por la denominación que aparece en el envase pueden generar confusión al consumidor sobre la composición del mismo".