¿Cuándo se cobra la paga extra en las pensiones?

Las pensiones contributivas son prestaciones económicas que otorga la Seguridad Social a aquellas personas que han cotizado durante su vida laboral y que ayudan a los ingresos económicos una vez este periodo termina ya sea por jubilación, incapacidad permanente, de viudedad (que en estos casos la cobra el cónyuge de la persona que ha cotizado) o la de orfandad que al igual que la de viudedad la cobra un familiar, en este caso los hijos.

Por otro lado, las pensiones no contributivas son una ayuda del Estado para aquellas personas que no han cotizado nunca o no lo suficiente para tener un pensión contributiva. Se deben cumplir ciertos requisitos para poder obtenerla.

Aunque cada persona tiene una pensión económica diferente, ambos tipos de pensiones, la contributiva y la no contributiva se suelen percibir mensualmente y están prorrateadas a 14 pagas, es decir, que al igual que muchos salarios también hay dos meses que se cobra una "paga extra", la cantidad de esta mensualidad es la misma que la de la pensión habitual. Estas dos pagas extraordinarias se suelen abonar a principios de verano, es decir en junio, y a finales de año, aunque muchos salarios reciben la paga extra en el mes de diciembre, en el caso de las pensiones esta paga excepcional se otorga en el mes de noviembre.

Al igual que el resto de mensualidades que se percibe la pensión a la paga extra también se le aplican las retenciones del IRPF que le corresponden.

En el caso de la pensión de jubilación se suele cobrar siempre sobre las mismas fechas, aunque el día concreto difiere dependiendo del banco donde se tenga domiciliada. Aunque la Seguridad Social no hace el pago hasta el mes vencido, entre el 1 y el 4 de cada mes, los bancos suelen adelantar este pago entre los días 22 y 26, aunque el día más habitual para cobrar la pensión suele darse el 25. Por lo que a finales de noviembre los jubilados recibirán su pensión y además la paga extraordinaria que les corresponda.