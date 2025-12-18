¿Qué es la compra inversa? Una forma fácil de ahorrar

Estamos a las puertas de la Navidad una época de mucho gasto por las grandes comidas familiares y con amigos que se suelen preparar, es una época de dar y recibir regalos.

Más o menos cada español gastará una media de casi 600 euros en estas fechas y en cuanto a la alimentación se ha encarecido todo mucho más, los comestibles cuestan ahora un 57% más que hace diez años. Y aunque en esta época se suele acabar derrochando existen métodos para que el gasto de la compra no se nos dispare del todo. Uno de ellos es hacer lo que se conoce como la compra inversa.

Belén, es una creadora de contenidos que en su perfil de TikTok aprende.ahorrando suele dar consejos sobre métodos de ahorro y uno de estos es el método de la compra inversa. En realidad es una forma más ordenada de planificar lo que vas a comprar, en lugar de comprar a diario lo que echas en falta o lo que te parece que se está acabando, Belén destaca que lo mejor es planificar los menús con el resto de la familia de lo que se va a comer durante el resto de la semana.

Según señala, lo siguiente es comprobar los ingredientes que tenemos en casa para poder realizar estos menús concretamente, y revisar tanto lo que se tiene en despensa, nevera y congelador. Tras anotar lo que falta el siguiente paso es ir a comprar. Y aunque pueda parecer un paso que se hace habitualmente, existe una pequeña diferencia y es que habitualmente la gente compra lo que se le suele gastar en general, pero no lo que se va a necesitar esa semana concretamente para preparar estos menús.

Al hacerlo de esta manera se reduce el desperdicio en alimentos que se estropean, no se acumulan alimentos y evidentemente también se ahorra.