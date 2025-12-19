Esto es lo que debes saber antes de cobrar tu premio de la Lotería de Navidad

Cada vez queda menos para la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre, un día de ilusión y esperanza para muchos. Si este año la suerte está de tu lado, esto es lo que debes saber para cobrar un premio de la Lotería de Navidad.

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) es la entidad que regula los cobros de los premios, un marco que obliga a las entidades financieras a cumplir con unas determinadas obligaciones.

En primer lugar, los bancos nunca pueden obligar a abrir una nueva cuenta para cobrar el premio. La guía de SELAE explica que los premios de importe superior a 2.000 euros deben cobrarse en entidades financieras autorizadas, es decir, CaixaBank o BBVA.

La normativa es clara: el pago puede hacerse directamente desde ventanilla a través de un cheque o transferencia, según la preferencia de la persona premiada. El ingreso de dinero en una cuenta solo se hará si el premiado tiene una cuenta abierta en una de estas dos entidades y quiere utilizarla.

Además se prohíbe cobrar comisiones e imponer condiciones adicionales. No obstante, el banco está obligado a verificar la identidad del beneficiario y hacer comprobaciones sobre blanqueo de capitales.

En el caso de premios inferiores a los 2.000 euros, el premio se podrá cobrar desde ese mismo día 22 de diciembre en los puntos de venta oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. En este caso, el cobro se podrá hacer en metálico o mediante bizum.

La Agencia Tributaria establece que los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos. En los premios superiores a ese importe se aplicará un gravamen especial del 20% solo en su exceso.

Unos datos a tener en cuenta antes de cobrar un premio estas Navidad para hacerlo de forma segura y de acuerdo al marco de obligaciones.