ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
Comunidad de Madrid: nuevo marco legal para mejorar la calidad de vida y la participación de las personas mayores
Ya se han puesto en marcha los procesos para aprobar el Decreto que regulará el programa de Envejecimiento Activo y el Consejo de Personas Mayores de la región.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha iniciado los procesos para la aprobación del Decreto que regulará la Red de Envejecimiento Activo y el Consejo de Personas Mayores de la región. Se trata de un importante paso para la definición de políticas dirigidas a personas mayores.
Ya se ha autorizado la publicación del proyecto en el Portal de Transparencia con el objetivo de escuchar a la ciudadanía y recoger sus aportaciones antes de poner en marcha la nueva norma.
Este nuevo marco es un órgano consultivo destinado a mejorar la planificación de las políticas destinadas a este sector de la población. Con ello, se pretende dar voz a las personas mayores, tanto de forma directa como a través de sus asociaciones y fortalecer la presencia de los mayores en la vida social y política, estudiando su situación y garantizando todos sus derechos.
Con los ayuntamientos de Alcorcón, Arganda, Coslada, Fuenlabrada, Móstoles, Rivas Vaciamadrid y Tres Cantos, el Consejo de Gobierno ha aprobado una serie de convenios para el desarrollo de proyectos y actividades destinadas a fomentar un envejecimiento activo y prevenir situaciones de demencia. Para todo ello se destinarán 714.000 euros hasta finales de 2026.
Pero la Comunidad de Madrid ya presentó el pasado septiembre el Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia, que incluye medidas como el Carné Sénior, y un Certificado de entidad amiga de los mayores a través del cual se reconocen iniciativas sociales, económicas o comerciales que atiendan sus necesidades.
De esta forma, la Comunidad junto con los ayuntamientos y los centros de mayores, desarrollará cursos y talleres relacionados con aspectos jurídicos, económicos, de derechos del consumidor, sucesiones, seguridad vial, hábitos saludables, ejercicio físico y formación digital.
También reforzará servicios gratuitos de asesoría y garantizará la atención prioritaria de los mayores en las oficinas públicas. Todo ello con el objetivo de potenciar la autonomía, la participación y el bienestar de las personas mayores de la región.
