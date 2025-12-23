Dulces navideños: ¿Es seguro comer aquellos que guardamos del año pasado?

Llegan las Navidades y con ellas los turrones, polvorones y mazapanes. Existen tantas variedades de estos dulces típicos que muchas veces llegamos a comprar enormes cantidades de ellos. Entonces, llegan estas fechas y la duda que más se repite es ¿puedo consumir el turrón que me sobró del año pasado?

Para responder a la pregunta, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria(AESAN) ha explicado la diferencia entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente.

La fecha de caducidad hace referencia al momento hasta el cual se puede consumir un alimento de forma segura. Por tanto, no se debería comer ningún alimento una vez pasada esta fecha. Este dato suele indicarse en alimentos frescos y muy perecederos, como carne o pescado.

Sin embargo, la fecha de consumo preferente indica el momento hasta el cual el alimento conserva su calidad prevista. Esto quiere decir que sigue siendo seguro comer productos una vez pasada esta fecha, siempre y cuando se haya conservado de forma segura. Sin embargo, puede que el producto haya perdido sabor o textura.

El turrón es un alimento no perecedero y lo que quiere decir que no tiene fecha de caducidad. Es por eso por lo que, si se guarda de forma correcta y siguiendo las instrucciones de conservación, es posible y seguro consumirlo de unas navidades a otras.

No obstante, se debe tener en cuenta esa fecha preferente de consumo, para la cual también influye del tipo de turrón. En el caso del blando, por ejemplo, es más probable la aparición de moho, mientras que otros tipos pueden llegar a quedarse secos.

Antes de consumirlo, conviene siempre revisar su estado y apariencia y desecharlo en caso de de notar irregularidades en el producto o envase.