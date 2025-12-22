Diverticulosis, la condición intestinal que afecta a muchos adultos mayores

La diverticulosis es una enfermedad relacionada con el intestino grueso que cada vez más personas padecen. Por eso, llegados a los 80 años, muchas personas suelen presentar pequeños bultos en el revestimiento liso del colon.

La diverticulosis se produce al formarse pequeñas y abultadas bolsas de tejido, conocidas como divertículos, en la pared muscular intestinal. Suelen ser inofensivas y muchas personas las padecen sin saberlo, sin embargo, el problema viene cuando estas bolsas se inflaman o infectan, una afección conocida como diverticulitis.

Entre los síntomas se incluyen estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal o fiebre, sin embargo, muchas veces estos síntomas se confunden con otros problemas digestivos. Aun así, estos suelen mejorar tras días de reposo y dieta líquida.

Cada vez son más personas las que desarrollan esta enfermedad, algunos incluso sin síntomas, lo que podría estar relacionado con una alimentación baja en fibra y el aumento de alimentos ultraprocesados en nuestras dietas. Aun así, se desconocen todas las razones por las que algunas personas son más propensas de desarrollar esta enfermedad que otras.

La estructura y movimiento del colon, la obesidad, la falta actividad física, el tabaquismo o incluso la genética también podrían estar relacionados con el desarrollo de la enfermedad.

Los cambios en nuestra dieta podrían evitar este problema de salud, lo que supone consumir más fibra en nuestro día a día, mantenerse hidratado y hacer ejercicio regularmente. Apostar por aumentar el consumo de frutas, verduras, frutos secos como las almendras o nueces y semillas de chía o lino pueden ayudar a mejorar la salud de nuestro sistema digestivo.