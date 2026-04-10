Estas son las fechas para cobrar la pensión de jubilación en abril 2026

El pasado mes de marzo la Seguridad Social pagó más de 10,4 millones de pensiones con una nomina que ascendió a los 14.307,7 millones de euros batiendo récord hasta la fecha. Este mes habrá que ver si esta cifra se mantiene o aumenta como ha ocurrido en meses anteriores.

Abril además llega con la Campaña de la Renta de 2025, y las personas que cobren una pensión de jubilación que superen los 22.000 euros anuales tendrán que hacer la declaración obligatoriamente. El límite baja a los 15.876 euros si han tenido dos pagadores. Si tu pensión está por debajo de estos números no tendrás que presentar el borrador.

También están exentas de hacer la declaración las pensiones por incapacidad permanente o gran invalidez y las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación.

La pensión de jubilación se suele cobrar siempre sobre las mismas fechas, aunque el día concreto difiere dependiendo del banco donde se tenga domiciliada. Aunque la Seguridad Social no hace el pago hasta el mes vencido, entre el 1 y el 4 de cada mes, los bancos suelen adelantar este pago entre los días 22 y 26, aunque el día más habitual para cobrar la pensión suele darse el 25. También suele depender de si este día en concreto puede caer en un domingo o en un festivo. En este mes de abril el 25 cae en sábado, por lo que numerosas entidades optarán por hacer el ingreso el día anterior, es decir, el 24. Otras sin embargo se adelantarán y lo harán en días previos, entre el 22 y el 23, aunque otras prefieren ingresarlo el mismo 25 o retrasarlo un par de días.

¿Cuándo se cobra la pensión en abril 2026?