Un estudio revisa la eficacia del uso de vitamina D y calcio para prevenir fracturas

Las fracturas relacionadas con caídas representan uno de los principales problemas de salud entre la población mayor. Según recoge el estudio, cerca de un tercio de las personas mayores de 65 años sufre caídas cada año, muchas de ellas acompañadas de fracturas que pueden derivar en dolor, pérdida de calidad de vida e incluso la necesidad de cuidados residenciales. Por este motivo, la prevención de fracturas y caídas se considera una prioridad de salud pública en numerosos países.

Miles de participantes

Para analizar la eficacia real de estos suplementos, investigadores del CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, en Canadá, revisaron 69 ensayos clínicos aleatorizados en los que participaron 153.902 adultos. El trabajo comparó los efectos de los suplementos de calcio, vitamina D o la combinación de ambos frente a placebo o ausencia de tratamiento, evaluando su impacto sobre las fracturas y las caídas. Los resultados mostraron que los suplementos de calcio tuvieron poco o ningún efecto en la prevención de fracturas, conclusión basada en 11 ensayos con 9.067 participantes. En el caso de la vitamina D, el análisis incluyó 36 ensayos y 92.045 participantes, sin encontrar tampoco una reducción relevante del riesgo de fractura. La suplementación combinada de calcio y vitamina D fue evaluada en 15 ensayos con 51.126 participantes y, aunque algunos resultados alcanzaron significación estadística, los investigadores consideran que el beneficio clínico observado fue muy pequeño.

El estudio también examinó el efecto de estos suplementos sobre fracturas específicas, como las de cadera, además del riesgo de sufrir caídas. En ambos casos, las conclusiones fueron similares, la suplementación con calcio, vitamina D o ambos mostró poco o ningún beneficio clínicamente relevante. Los autores reconocen que algunos análisis contaban con un número reducido de estudios y participantes, por lo que determinados resultados deben interpretarse con cautela. Además, señalan que las conclusiones podrían no aplicarse de la misma manera a personas con enfermedades óseas concretas o a pacientes que reciben tratamientos farmacológicos para la osteoporosis.

Los verdaderos resultados de su consumo

Aun así, los investigadores destacan que los resultados se mantuvieron consistentes incluso después de analizar variables como la edad, el sexo, el historial previo de fracturas o caídas y la ingesta de calcio en la dieta. Esto refuerza la solidez de las conclusiones obtenidas en el metaanálisis. El trabajo también cuestiona el incremento de las recomendaciones y prescripciones de vitamina D y calcio registrado en los últimos años. Pese a la falta de evidencia clara sobre su eficacia preventiva, muchos médicos, guías clínicas y organismos reguladores continúan recomendando estos suplementos para la salud ósea.

Ante esta situación, los autores consideran que tanto los profesionales sanitarios como las entidades encargadas de elaborar recomendaciones clínicas deberían reevaluar sus indicaciones a la luz de la evidencia científica disponible. Los investigadores insisten en que el estudio se centra principalmente en adultos que viven de forma independiente y que no presentan un riesgo especialmente elevado de fracturas o caídas. Por ello, consideran que todavía es necesario seguir investigando en determinados grupos de población de mayor riesgo o en personas institucionalizadas.