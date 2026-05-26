Las altas temperaturas pueden agravar problemas de corazón en pacientes vulnerables

Así lo advierte la profesora del Grado en Enfermería de la Universidad Europea Verónica Saldaña, quien explica que el calor obliga al organismo a realizar un esfuerzo extra para regular la temperatura corporal, algo que puede provocar descompensaciones en determinados pacientes.

Sobrecarga cardíaca

Según detalla la especialista, cuando las temperaturas aumentan, el cuerpo activa mecanismos para intentar perder calor, entre ellos la dilatación de los vasos sanguíneos y el aumento de la sudoración. Este proceso hace que el corazón tenga que bombear más rápido para mantener una circulación adecuada, lo que puede generar una sobrecarga en personas con patologías cardiovasculares previas. En pacientes con hipertensión arterial, el calor puede favorecer episodios de hipotensión o bajadas bruscas de tensión debido a la vasodilatación y a la pérdida de líquidos provocada por el sudor.

En el caso de quienes padecen insuficiencia cardíaca, las altas temperaturas también pueden empeorar los síntomas habituales y aumentar el riesgo de descompensación. La experta recuerda además que muchos de estos pacientes toman tratamientos como diuréticos o antihipertensivos, medicamentos que pueden incrementar el riesgo de deshidratación durante los episodios de calor intenso. Por este motivo, insiste en la importancia de no modificar la medicación sin consultar previamente con un profesional sanitario.

Sintomatología

Entre los síntomas que pueden alertar de una descompensación relacionada con el calor, Saldaña menciona el cansancio excesivo, la sensación de debilidad, los mareos, las palpitaciones, la dificultad respiratoria leve o la sudoración intensa. También advierte de que enpersonas mayores pueden aparecer signos menos evidentes, como apatía, irritabilidad, confusión o pérdida de apetito. Para prevenir complicaciones, la especialista recomienda mantener una correcta hidratación siguiendo siempre las indicaciones médicas, evitar salir o realizar esfuerzos físicos en las horas centrales del día y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, aconseja utilizar ropa ligera y vigilar de cerca cualquier síntoma relacionado con el empeoramiento de la enfermedad cardiovascular. La profesora de la Universidad Europea subraya que las personas mayores, los pacientes polimedicados y quienes padecen enfermedades cardiovasculares constituyen algunos de los grupos más vulnerables frente a las olas de calor. Por ello, insiste en la necesidad de extremar las precauciones durante los episodios de altas temperaturas y consultar con profesionales sanitarios ante cualquier signo de alerta.