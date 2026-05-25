Los mayores de 55 se consolidan como motor del consumo en España

Según datos analizados por Mapfre, este segmento de población representa actualmente el 34 % de los habitantes del país y desempeña un papel cada vez más relevante en la economía y en los hábitos de consumo.

Un grupo clave del consumo nacional

El informe destaca que el envejecimiento de la población está transformando progresivamente el mercado y obligando a empresas y administraciones a adaptarse a una sociedad con una presencia creciente de consumidores sénior. Este cambio demográfico no solo afecta al ámbito social, sino también al económico, ya que las personas mayores de 55 años concentran una parte importante del gasto y del consumo en distintos sectores.

El estudio subraya además que este grupo poblacional dispone, en muchos casos, de una mayor estabilidad económica y capacidad adquisitiva en comparación con generaciones más jóvenes. Esto convierte a los sénior en un colectivo especialmente relevante para sectores relacionados con el ocio, la salud, los seguros, el turismo o los servicios vinculados al bienestar y la calidad de vida. Desde Mapfre destacan que el aumento de la esperanza de vida y los cambios demográficos están modificando el perfil tradicional del consumidor. Las personas mayores de 55 años participan activamente en la economía, mantienen hábitos de consumo constantes y cada vez tienen una presencia más significativa en ámbitos como la tecnología, los viajes o las actividades culturales.

Impacto en aumento

El análisis también pone de relieve la necesidad de adaptar productos, servicios y estrategias empresariales a esta realidad demográfica. El crecimiento del peso de la población sénior implica nuevos retos para las empresas, que deben responder a las necesidades y preferencias de un colectivo cada vez más numeroso y diverso.

Además, el informe señala que el impacto económico de este segmento seguirá aumentando en los próximos años debido al progresivo envejecimiento de la población española. Este fenómeno está impulsando lo que algunos expertos denominan la "economía sénior", vinculada al conjunto de actividades económicas dirigidas a las personas de mayor edad. La evolución demográfica sitúa así a los mayores de 55 años como uno de los principales motores del consumo en España, con una influencia creciente tanto en el comportamiento del mercado como en el diseño de nuevos productos y servicios adaptados a sus necesidades