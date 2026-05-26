Pequeños consejos para facilitar tu cita presencial para hacer la Declaración de la Renta

Para aprovechar al máximo la cita en la oficina y evitar tener que volver otro día, es fundamental conocer los plazos, el método para reservar plaza y, sobre todo, la documentación indispensable que se debe aportar de forma presencial.

El periodo para solicitar la cita previa presencial se abre el 29 de mayo de 2026 y permanecerá activo hasta el 29 de junio de 2026. Es importante tener en cuenta que las oficinas comenzarán a atender al público a partir del 1 de junio de 2026. Este servicio está diseñado principalmente para perfiles con situaciones fiscales sencillas, como pensionistas, trabajadores por cuenta ajena, pequeños arrendadores, personas con un número reducido de inmuebles o ciudadanos con rentas limitadas. Un detalle clave para las familias es que no es necesario solicitar dos citas distintas para un matrimonio: basta con reservar una única cita por unidad familiar para realizar la gestión de ambos cónyuges.

Cómo reservar la cita previa

Para asegurar la plaza, la Agencia Tributaria pone a disposición de los ciudadanos tres canales de comunicación oficiales:

•Por Internet: A través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Para identificarse y acceder al sistema de cita previa, se puede utilizar el sistema Cl@ve, el certificado digital, el DNI electrónico, el número de referencia de la campaña o introduciendo directamente los datos del DNI o NIE.

•Por teléfono: Existe una opción de atención automatizada a través de los números 91 535 73 26 y 901 12 12 24. Si se prefiere hablar directamente con un operador para gestionar la reserva, se debe llamar al 91 553 00 71 o al 901 22 33 44, en horario es de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas.

•Aplicación móvil: El trámite también se puede completar de manera ágil desde la aplicación oficial de la Agencia Tributaria para teléfonos inteligentes.

Documentación obligatoria que se debe aportar

El éxito de la gestión presencial depende de llevar preparados todos los justificantes necesarios. Los técnicos del organismo público requieren una documentación básica inicial para poder abrir el expediente:

•DNI original del titular de la declaración que acude a la cita.

•Fotocopia o datos completos del DNI del cónyuge si se va a optar por la modalidad de declaración conjunta.

•El código IBAN completo de la cuenta bancaria donde se domiciliará el pago o se ingresará la devolución.

•Las referencias catastrales de todas las viviendas o inmuebles en propiedad (este dato se puede consultar en los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el IBI).

Junto a estos documentos esenciales, es muy conveniente aportar los certificados de la pensión o de los ingresos de trabajo, los datos y extractos bancarios de los movimientos del año, los recibos de los alquileres en caso de vivir de renta, la información sobre las hipotecas vigentes, los justificantes de los donativos realizados a entidades benéficas, los datos de seguros o inversiones si existen y toda la documentación relativa a la venta de alguna vivienda si se ha producido una transmisión patrimonial.

Alerta frente a intentos de fraude

Coincidiendo con el inicio de la atención presencial, las autoridades recuerdan la importancia de extremar la precaución ante posibles estafas que suplantan la identidad de la administración pública. Es fundamental recordar que la Agencia Tributaria nunca solicita pagos a través de Bizum, ni requiere contraseñas bancarias o claves privadas a los ciudadanos.

Ante la recepción de cualquier mensaje de texto (SMS) o correo electrónico con enlaces sospechosos que exijan un abono económico urgente o soliciten datos personales bajo el pretexto de un reembolso de la Renta, la recomendación es no pulsar en ellos, desconfiar y verificar siempre la información a través de los canales oficiales. Solo manteniendo un estado de alerta constante estaremos seguros ante las estafas bancarias, cada vez más populares en España