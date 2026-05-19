Lo que cambia con la reforma del copago farmacéutico y cómo afectará a tu bolsillo

Con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto, el Ejecutivo busca que el acceso a los medicamentos no dependa del nivel de ingresos y que las rentas medias y bajas queden mejor protegidas frente a un gasto que, en muchos casos, se había convertido en una barrera silenciosa. Desde el Ministerio de Sanidad subrayan que la medida pretende "blindar la equidad y proteger a las rentas medias y bajas", un mensaje que resume la filosofía de una reforma que llevaba años reclamándose desde distintos ámbitos sociales y sanitarios.

Nuevo modelo progresivo

El nuevo modelo introduce un sistema más progresivo para las personas en activo, que pasa a tener seis tramos de aportación vinculados a la renta, con topes mensuales que evitan que el gasto se dispare en los hogares con menos recursos. Según explica Sanidad, el objetivo es que quienes tienen ingresos más altos aporten más y que quienes cuentan con salarios más modestos no vean comprometido su acceso a los tratamientos. La reforma también amplía la protección a los pensionistas, un colectivo especialmente vulnerable, y mantiene la exención para quienes perciben pensiones no contributivas o rentas mínimas. Desde el Ministerio recuerdan que "el nuevo sistema de aportación garantiza que nadie quede atrás por motivos económicos", una idea que ha guiado el diseño de los nuevos límites.

La entrada en vigor del Real Decreto supone un cambio relevante en la forma en que se financian los medicamentos dispensados en farmacia. A partir de ahora, los topes mensuales se ajustarán a la renta declarada, lo que permitirá que miles de familias reduzcan su gasto habitual en fármacos. Las asociaciones de pacientes llevaban tiempo alertando de que el copago anterior generaba desigualdades y provocaba que algunas personas renunciaran a tratamientos por motivos económicos. La reforma intenta corregir esa situación y avanzar hacia un modelo más justo, especialmente en un contexto en el que la cronicidad y el envejecimiento de la población incrementan la necesidad de medicación continuada.

Beneficios del copago

Los expertos consultados por distintos medios coinciden en que el nuevo sistema tiene ventajas claras para los hogares con menos ingresos, aunque también señalan que habrá que observar su impacto real en los próximos meses. Entre los beneficios destacan que el copago será más proporcional a la capacidad económica y que se evitarán situaciones en las que pacientes con enfermedades crónicas acumulaban gastos difíciles de asumir. Entre las dudas, algunos especialistas apuntan a la necesidad de evaluar si los tramos establecidos se ajustan adecuadamente a la realidad salarial y si los topes mensuales serán suficientes para evitar cargas excesivas en determinados perfiles. Aun así, la mayoría coincide en que la reforma supone un avance significativo hacia un modelo más equitativo.

La medida llega en un momento en el que el debate sobre la financiación del sistema sanitario está más presente que nunca. El Gobierno defiende que esta reforma es un paso imprescindible para garantizar que el acceso a los medicamentos siga siendo universal y que el copago no se convierta en un obstáculo para quienes más dependen de él. Con la entrada en vigor del nuevo sistema, miles de ciudadanos verán reducido su gasto mensual en farmacia, especialmente aquellos con rentas bajas y medias, pensionistas y personas con tratamientos de larga duración. El Ejecutivo insiste en que la reforma responde a un compromiso claro, que la salud no dependa del bolsillo y que el sistema farmacéutico avance hacia un modelo más justo, sostenible y centrado en las personas.