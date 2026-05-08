Estas son las fechas para cobrar la pensión de jubilación en mayo 2026

El pasado mes de abril el gasto en pensiones alcanzó una cifra récord de 14.336 millones de euros y se espera que esta cifra sea igual o superior este mes. Además, según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en abril en 1.368,4 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Aunque todavía no se saben los resultados que se obtendrá en mayo si podemos saber ya que previsión tienen los bancos a la hora de realizar el habitual ingreso para pagar las pensiones.

La pensión de jubilación se suele cobrar siempre sobre las mismas fechas, aunque el día concreto difiere dependiendo del banco donde se tenga domiciliada. Aunque la Seguridad Social no hace el pago hasta el mes vencido, entre el 1 y el 4 de cada mes, los bancos suelen adelantar este pago entre los días 22 y 26, aunque el día más habitual para cobrar la pensión suele darse el 25. También suele depender de si este día en concreto puede caer en un domingo o en un festivo. En este mes de mayo el 25 cae en lunes, por lo que numerosas entidades optarán por hacer el ingreso ese mismo día. Otras sin embargo se adelantarán y lo harán en días previos, entre el 22 y el 24.

¿Cuándo se cobra la pensión en mayo 2026?