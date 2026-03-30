La Seguridad Social paga más de 10,4 millones de pensiones en marzo con una nómina récord de 14.307 millones

La Seguridad Social ha abonado en marzo un total de 10.463.537 pensiones a cerca de 9,5 millones de personas, con una nómina que asciende a 14.307,7 millones de euros, según los últimos datos oficiales.

La mayor parte corresponde a pensiones de jubilación, con 6,7 millones de prestaciones, seguidas de 2,3 millones de pensiones de viudedad. El sistema se completa con más de un millón de pensiones por incapacidad permanente, además de prestaciones por orfandad y en favor de familiares.

La pensión media del sistema se sitúa en 1.367,4 euros mensuales, un 4,5% más que hace un año. En el caso de la jubilación, que perciben más de dos tercios de los pensionistas, la media alcanza los 1.568,5 euros, con diferencias según el régimen: desde los 1.728 euros del Régimen General hasta los 1.057 euros de los autónomos.

Tres de cada cuatro euros de la nómina total se destinan a jubilaciones, que suponen más de 10.474 millones de euros, mientras que las pensiones de viudedad concentran 2.280 millones.

Uno de los datos más destacados es el aumento de las jubilaciones demoradas. En los primeros meses de 2026, cerca del 13% de las nuevas altas han retrasado voluntariamente su retiro, una tendencia al alza respecto a años anteriores. Como consecuencia, la edad media de jubilación se sitúa ya en 65,2 años, frente a los 64,4 de 2019.

También crece la llamada jubilación activa, que permite compatibilizar trabajo y pensión, con casi 13.000 beneficiarios desde su reciente reforma.

Por otro lado, más de 1,4 millones de pensiones incluyen el complemento para reducir la brecha de género, con una cuantía media de unos 77 euros mensuales y mayoritariamente percibido por mujeres.

En paralelo, las pensiones del régimen de Clases Pasivas (que cubre a funcionarios y personal público) alcanzaron en febrero una nómina de 1.765 millones de euros, con un incremento cercano al 6% respecto al año anterior.

En conjunto, los datos reflejan un sistema en crecimiento, marcado por el aumento del gasto, el envejecimiento de la población y cambios progresivos en la forma de acceder a la jubilación.