La Seguridad Social proyecta un gasto en pensiones del 14 % del PIB al año entre 2022 y 2050

El gasto medio en pensiones se situará en el 14 % del PIB en el periodo 2022-2050, momento a partir del cual descenderá, según ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la presentación de la herramienta INTegraSS.

"Los datos que hemos conocido nos permiten ser optimistas. El sistema es sostenible y las medidas funcionan", ha destacado este jueves Saiz de los datos proporcionados por esta herramienta, que permitirá "monitorizar el sistema y anticipar soluciones".

La ministra ha señalado que el principal reto al que se enfrenta el sistema es el envejecimiento demográfico y la jubilación de la generación del babyboom, que ya ha comenzado y que se extenderá hasta 2050.

No obstante, ha añadido que las medidas adoptadas en los últimos años, principalmente en la reforma de pensiones de 2021, "ya están funcionando. Ya dan resultados".

"Si bien el reto demográfico es claro, somos conscientes de la enorme incertidumbre del sistema de pensiones", ha destacado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha defendido esta herramienta porque permitirá calcular el impacto de las reformas y mejorará la evaluación presupuestaria.

En materia de pensiones, "las decisiones tienen que tomarse con décadas de antelación y para ello necesitamos instrumentos que nos permitan entender con rigor y detalle cómo va a evolucionar uno de los componentes de gasto público en las próximas décadas", ha detallado.

Para Cuerpo, "las pensiones son el mayor contrato entre generaciones que tiene nuestra sociedad. Mantenerlas sostenibles, justas y predecibles no es solo una responsabilidad económica: es una obligación moral".

El principal componente del gasto, las contributivas

Según los datos proporcionados en la presentación, el gasto promedio en el citado periodo estará compuesto principalmente (12 puntos) por el importe dedicado al abono de pensiones contributivas, seguido por el de las clases pasivas (1,3 puntos) y las no contributivas (0,2 puntos).

Este gasto promedio sobre PIB previsto estaría por debajo del 15,4 % que arrojó el informe de envejecimiento de 2024 (corregido al 14,6 %), así como del 14,6 % que pronosticó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el pasado año.

El gasto máximo proyectado se alcanzaría en 2050, con un 15,3 % (frente al 17,3 % de la Comisión Europea y el 16,1 % de la AIReF), para estabilizarse en torno al 14,2 % en 2070 (frente al 16,7 de la CE y el 14,7 % de la AIReF).

Estas proyecciones de gasto se han realizado en base a una población actual de 48,6 millones de personas, que alcanzarán los 53,7 millones en 2050 para moderarse hasta los 53,5 millones en 2070.

En esta herramienta, ha explicado la ministra, "vamos a cruzar la base de datos de la Seguridad Social con las proyecciones macroeconómicas del Gobierno y las demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE)".

El objetivo es simular el impacto de posibles cambios en supuestos económicos y demográficos y simular medidas que favorezcan la toma de decisiones.

La nueva herramienta clasifica por sexo, edad, régimen, tipo o grado de pensión, tramo y componentes cada tipo de pensión, ya sea contributiva, de clases pasivas o no contributiva.

Para ello utiliza la base de datos de la Seguridad Social (altas y bajas, pensiones en vigor), la base de datos de clases pasivas y las pensiones del IMSERSO para las no contributivas.