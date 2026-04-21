Campaña Renta 2025: Manual de ayuda para hacer la declaración para personas mayores de 65 años

El pasado 8 de abril dio comienzo la campaña de la renta del año 2025, es decir donde se realiza la declaración del IRPF del ejercicio fiscal del año pasado. Aunque esta primera fase los contribuyentes solo pueden presentar la declaración por vía telemática, la Agencia Tributaria ha puesto a disposición un Manual de ayuda específicamente para personas mayores de 65 años para responder a posibles dudas que puedan tener a la hora de presentar el borrador ya sea por internet, por teléfono o deforma presencial.

El Manual está divido en cuatro partes muy diferencias:

1-Las rentas que pueden percibir las personas mayores de 65 años y que tributan como rendimiento del trabajo en el IRPF

2- Las rentas que están exentas o no sujetas a tributación

3-Los importes y cuestiones relativas al mínimo personal, familiar y por discapacidad aprobados por el Estado y también por las Comunidades Autónomas.

4- Deducciones estatales por personas y deducciones autonómicas para mayores de 65 años.

Aunque es un manual digital, es decir, está en la página web de la Agencia Tributaria, si se desea se puede descargar para imprimir en papel si es más cómoda de esta forma su lectura.