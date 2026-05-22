El cribado de cáncer de mama se refuerza con un nuevo rango de edad entre 45 y 74 años

Hasta ahora, el programa estaba centrado en la franja de 50 a 69 años, a las que se realizaba una mamografía cada dos años. Con esta modificación, se amplía de forma significativa la población diana y se mantiene la misma periodicidad bienal para todo el nuevo rango de edad.

Medida aprobada por Sanidad

La medida ha sido aprobada por la Comisión de Salud Pública y responde a las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, además de basarse en la evidencia científica disponible. Según los datos aportados, alrededor del 10% de los casos de cáncer de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años, lo que refuerza la necesidad de adelantar el inicio del cribado.

El nuevo planteamiento también se apoya en la experiencia de varias comunidades autónomas que ya habían ampliado este programa de forma parcial. Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha han incorporado el grupo de mujeres de 45 a 49 años, mientras que Galicia ha aportado datos relevantes sobre el grupo de 70 a 74 años. En el caso de las mujeres más jóvenes dentro del programa, los resultados muestran una tasa media de detección del 4,20% entre 2022 y 2024, cifras similares a las del grupo de 50 a 54 años. Por su parte, en mujeres de 70 a 74 años, Galicia registró una tasa de detección del 8,7% en 2023, incluso superior a la observada en el grupo de 65 a 69 años.

Implementación de forma progresiva

La implantación de esta ampliación será progresiva para facilitar la adaptación del sistema sanitario. Las comunidades autónomas dispondrán de un plazo de hasta tres años para iniciar los cambios y de un máximo de seis años para alcanzar una cobertura cercana al 100% en los nuevos grupos de edad. Además, se contempla la posibilidad de comenzar con un intervalo de cribado trienal antes de consolidar definitivamente la periodicidad bienal, con el objetivo de facilitar la transición organizativa.

El impacto económico estimado de esta medida asciende a 534 millones de euros entre 2025 y 2029, aunque el coste final podría ser inferior debido a que algunas comunidades ya han comenzado a aplicar la ampliación de forma gradual. En conjunto, la decisión supone un avance en las políticas de prevención y detección precoz del cáncer de mama, incorporando nuevas evidencias científicas y mejorando la equidad en el acceso al diagnóstico en todo el territorio.