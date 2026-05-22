El Gobierno destina 137 millones hasta 2029 a los viajes y programas de termalismo del Imserso

Esta decisión permite asegurar la continuidad de las actividades incluidas en el programa de "Envejecimiento activo y prevención de la dependencia", que engloba tanto las estancias de turismo social como los servicios de termalismo dirigidos a personas mayores en España.

Destino de los presupuestos

La autorización se enmarca dentro de los límites establecidos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y afecta al capítulo II, correspondiente a "Gastos corrientes en bienes y servicios". Según el acuerdo aprobado, estos fondos se destinarán a la contratación, prórroga y tramitación de los diferentes expedientes necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios que ofrece el Imserso dentro de este programa.

Del total autorizado, 64,3 millones de euros se corresponden con la tramitación de distintos expedientes de contratación y prórroga, mientras que los 72,6 millones restantes se destinan a la tramitación anticipada de otros procedimientos. Esta distribución responde a la planificación administrativa necesaria para garantizar la continuidad del programa en los próximos años y asegurar su funcionamiento sin interrupciones. Por ejercicios presupuestarios, la mayor parte del gasto se concentra en 2027, con 94,7 millones de euros, lo que refleja el peso inicial de la ejecución de los compromisos adquiridos. En 2028 se prevén 36,3 millones de euros, mientras que en 2029 la cifra desciende hasta 5,9 millones de euros, completando así la distribución del gasto autorizado en este periodo plurianual.

Programa saludable

El Ministerio de Hacienda ha señalado además la necesidad de someter al consejo de ministros la elevación del límite de compromiso de gasto sobre el crédito presupuestario del capítulo II para el ejercicio 2027, dentro del mismo programa. Esta medida se considera necesaria para garantizar la correcta gestión y ejecución de los fondos previstos. En paralelo, el presupuesto del capítulo II del programa "Envejecimiento activo y prevención de la dependencia" para el ejercicio 2026 asciende a 112,7 millones de euros, lo que sirve como referencia para la planificación de los ejercicios posteriores.

En conjunto, esta autorización refuerza la continuidad de los programas del Imserso, considerados una herramienta clave en las políticas públicas dirigidas a las personas mayores, tanto en lo relativo al fomento del turismo social como a la promoción del bienestar mediante actividades termales. Asimismo, garantiza la planificación financiera necesaria para mantener estos servicios en los próximos años.