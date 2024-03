La ayuda del SEPE que puedes cobrar si has cotizado menos de un año

Encontrar un empleo no siempre es fácil e incluso si lo encuentras mantenerlo también puede ser todo un reto. Si empezaste a trabajar, pero finalmente tu contrato no llego a durar más de un año, puedes optar a un subsidio por desempleo que ofrece el SEPE, la duración eso sí dependerá del número de meses cotizados e incluso si tienes algún tipo de responsabilidad o carga familiar.

Para poder pedir esta prestación es necesario estar desempleado o desempleada, y estar legalmente en situación de desempleo. También es necesario que se esté inscrito como demandante de empleo y mantener dicha inscripción según el acuerdo de actividad.

Por otro lado, aunque no hayas llegado a trabajar un año para poder percibir esta prestación debes al menos haber cotizado 6 meses y no haber llegado a los 360 días si no tienes responsabilidad familiar o al menos 3 en caso de que sí las tengas. Por otro lado, si superaras esos 360 días ya tendrías derecho a una prestación contributiva.

Hombre mayor en la cola del paro | iStock

También es necesario si quieres acceder a esta prestación que no percibas rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional.

Tendrás que reunir estos requisitos en el momento en que presentes la solicitud del subsidio, de sus prórrogas o reanudaciones y mientras percibas el subsidio.

En el caso de tener más de 52 años podrás optar por pedir el subsidio por desempleo para mayores de 52 años.