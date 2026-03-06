Del "viaje de sus sueños" a una pesadilla: 48 mayores piden ayuda para salir de Sri Lanka

Un grupo de 48 personas mayores, en su mayoría andaluces de Sevilla y Cádiz que se encontraba de vacaciones en Colombo (Sri Lanka), ha pedido a las autoridades españolas su evacuación urgente ante la imposibilidad de regresar a España por el cierre del espacio aéreo debido al conflicto en Oriente Medio.

"Habíamos venido de vacaciones, el viaje de nuestros sueños, y justo el mismo día que nos volvíamos vía Doha se cerró el espacio aéreo y nos quedamos encerrados aquí sin posibilidades de salir", ha explicado en un vídeo Margarita Fernández en nombre de todos los afectados.

"Necesitamos ayuda para salir ya. La situación se está haciendo insostenible", ha relatado esta residente en Cantabria junto a otra amiga, pero que viajó con el grupo de Andalucía porque tienen familia y amigos en esta comunidad.

Fernández ha asegurado que, tanto ella como el resto de 47 compañeros de viaje, están "agobiados y estresados", teniendo además en cuenta las necesidades sanitarias y médicas de muchos de ellos.

A partir de la cancelación del vuelo, ha explicado, no han logrado obtener de momento una solución a su situación tras hablar con la compañía aérea, el consulado en Sri Lanka, la embajada en la India e incluso dirigirse al Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Les hemos mandado un listado con todos los que estamos aquí, somos 48 personas, la mayor parte de ellos jubilados y con problemas médicos. Algunos no tenían previsto quedarse aquí más de los 14 días que duraba el viaje", ha indicado.

Aunque la compañía aérea les ha dicho que les devuelven el dinero del viaje, ni esta ni la agencia de viaje encuentran vuelos alternativos, mientras que el seguro con el que han viajado tampoco se hace cargo "absolutamente de nada" al tratarse de un conflicto internacional.

"En teoría esto no es una zona bélica, pero la guerra se ha acercado ya a las costas de Sri Lanka y no podemos salir de aquí. Están pasando los días, nos hemos tenido que buscar un hotel donde quedarnos", ha lamentado.

"Nos encontramos tirados en una isla donde nadie nos da solución para salir y no podemos salir por nuestros propios medios", ha insistido Fernández, quien ha pedido la evacuación urgente a las autoridades españolas.