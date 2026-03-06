El 8M, un motivo para visitar en el cementerio de La Almudena a la Pasionaria o Lola Flores

Las 13 rosas, aunque fueron 14, son las encargadas de abrir la ruta Mujeres Singulares que los Servicios Funerarios de Madrid proponen para el 7 y 8 de marzo en el cementerio de La Almudena, donde descansan también otras mujeres referentes de la historia reciente de España, como la Pasionaria, Concha Espina o Lola Flores.

La entrada principal de O'Donnell al Cementerio de la Almudena, situada en la Avenida de las Trece Rosas, 2, es el inicio de esta ruta con la que este servicio municipal se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, dos jornadas en las que varios historiadores harán un recorrido por las tumbas donde descansan los restos de escritoras, deportistas, políticas y pensadoras que siguen vivas en el imaginario femenino.

Y para no olvidarlas y que sus tumbas no pasen "desapercibidas", según cuenta a EFE Ana Belén Merino, responsable del departamento comercial y atención familiar de los Servicios Funerarios de Madrid, durante este fin de semana se recupera esta visita guiada que tienen en su catálogo de actividades.

Así que una vez que se recuerda la vida y muerte de las 14 jóvenes fusiladas el 5 de agosto de 1939, los pasos llevarán a los visitantes hasta otros sepulcros como el de Fermina Oliva, superviviente del Titanic, Blanca Sánchez Berciano, gestora cultural y comisaria de exposiciones y figura clave de La Movida madrileña, María Moliner, autora del Diccionario de uso del español; Maruja Mallo, pintora surrealista o Lili Álvarez, pionera del deporte español.

Homenaje a las Trece Rosas en el cementerio de La Almudena | EFE

Pero también se visitará a Olga Ramos, la conocida como reina del cuplé gracias a canciones como 'Si te casas en Madrid', o la de la primera mujer torera, Juanita Cruz, cuya tumba está presidida por una escultura suya vestida con el traje de luces y brindando con su montera y un epitafio que dice así: 'A pesar del daño que me hicieron los responsables de la mediocridad del toreo en los años 1940-1950 ¡Brindo por España!'.

También, y como punto de referencia por su afluencia de visitas, la ruta se parará en el panteón de los Flores, donde las estatuas de Lola Flores y su hijo, el cantante y compositor Antonio Flores, son objeto de culto.

"Algunas son una joya de la arquitectura", ha remarcado Merino.

Pero a lo largo de las 120 hectáreas de la que es la necrópolis más grande de Europa Occidental (tanto es así que tiene una línea de autobús de la EMT que realiza paradas en su interior) también reivindican su presencia grandes damas de las letras como Concha Espina o la dramaturga Pilar Millán-Astray, cuyos restos reposan en el panteón familiar.

Muy cerca de ahí se encuentra enterrada, con su nombre civil (Ana María González), Maruja Mallo, una de las pintoras más destacadas de la Generación del 27.

No se olvida tampoco esta actividad de Dolores Ibárruri 'Pasionaria' y Almudena Grandes, ambas en el Cementerio civil de la Necrópolis del Este.

Eso sí, según ha advertido Merino, debido a la cantidad de mujeres relevantes enterradas en La Almudena, es imposible llegar a todas y por eso el relato de la ruta incluye referencias a todas ellas.

Las visitas se celebrarán el sábado 7 y el domingo 8 de marzo en distintos pases (11:00 y 17:00 horas el sábado y 11:00 y 12:45 horas el domingo) y son gratuitas. Para apuntarse es necesario reservar la entrada en la plataforma eventos.sfmadrid.es, que estarán disponibles hasta el mismo día de la visita o hasta completar aforo. Un artículo de Pilar Martín.