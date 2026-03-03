Luis Rojas Marcos, psiquiatra: "Cuando envejecemos tendemos a ser más positivos"

El reconocido psiquiatra español Luis Rojas Marcos, exdirector de Salud Mental del municipio de Nueva York, presenta nuevo libro, El regalo de los años, un ensayo en el que desentraña las claves "para tomar el timón de la tercera etapa de la vida" en busca de una longevidad plena y feliz.

Luis Rojas Marcos (Sevilla, 1943), Medalla de la Orden de Artes y Letras concedida por el Gobierno español por su trayectoria internacional médica y literaria, conversa con EFE en su despacho de Nueva York acerca de su último libro, El regalo de los años, y sobre la "equivocada percepción" de que la gente mayor no es feliz: "Cuando envejecemos tendemos a ser más positivos".

El psiquiatra oriundo de Sevilla, completó el pasado noviembre a sus 82 años su trigésimo maratón y se mantiene en plena forma física, uno de los pilares que considera "indispensables" para lograr un buen envejecimiento. "He sido y soy feliz. Del cero al diez, me pongo un ocho, quizá un ocho y medio", sugiere.

Estigma contra los ancianos

"Buscas sinónimos de viejo en el diccionario y todos son negativos, como 'caduco' o 'inservible'. El envejecimiento tiene muchos mitos y estigmas. En contra de esta visión, la realidad de estudios recientes de millones de personas es que la gran mayoría de personas de más de 65 años se consideran felices", señala el psiquiatra español.

Rojas Marcos explica esta mayor felicidad de los ancianos a partir de la recepción positiva del cerebro humano: "A medida que nos hacemos mayores, tendemos a ver y recordar lo positivo aunque incluso las personas mayores también crean que a los otros ancianos no les va tan bien", comenta el prestigioso médico residente en Nueva York.

Las 3 claves para envejecer feliz

Conocerse a uno mismo es uno de los puntos clave que apunta el psiquiatra, ya que "las personas tenemos diferentes formas de disfrutar de la vida. Unos pensando, otros escuchando, otros hablando, otros haciendo... Es muy importante conocerse y apuntar las prioridades de cada uno", subraya.

Cuidar el cuerpo y la mente es la segunda clave que destaca el también profesor de Psiquiatría en la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés): "Es fundamental mantenerse activo físicamente y trabajar capacidades cognitivas como leer, escribir y, sobre todo, hablar. Un consejo que doy mucho es hablar en voz alta".

Tomar el timón de la vida es la última clave para Rojas Marcos: "Las personas que superan situaciones difíciles son aquellas que dirigen su vida a pesar de las adversidades o peligros. Los que dicen 'que sea lo que Dios quiera' o 'esto es cuestión de suerte' y se paralizan a esperar que otras fuerzas externas solucionen su problema, lo tienen más complicado".

Presidentes de EE. UU. veteranos

Los tres últimos presidentes elegidos en Estados Unidos (Donald Trump en 2016, Joe Biden en 2020 y Donald Trump nuevamente en 2024) han roto en cada ocasión el récord como líderes estadounidenses electos más veteranos, unas cifras que han suscitado dudas sobre sus plenas capacidades y comentarios edadistas.

"Encasillar a personas de más de 65 o 70 años y asumir que ya no pueden contribuir es un error basado en el estigma y los prejuicios. Es verdad que la demencia es un problema de la edad, pero afecta a un 1 % de los mayores de 65 años y a un 5 % de los mayores de 80 años", detalla.

"Si hubiera nacido en España ahora, no hubiera emigrado"

Rojas Marcos se licenció en Medicina en Sevilla, su ciudad natal, pero a los 25 años, en 1968, emigró del régimen franquista y aterrizó en Nueva York para especializarse en Psiquiatría. Cree que ha tenido "mucha suerte" en toda su carrera profesional en los Estados Unidos y en la Gran Manzana, donde se siente "un neoyorquino más".

Sin embargo, el sevillano no duda de que si hubiera nacido en la España de hoy, no hubiera venido a EE. UU.: "España es un gran país, no solamente porque la gente vive más que en la mayoría del mundo, sino por la calidad de vida, la democracia... Aunque quejarnos forma parte de nuestro carácter y la queja es útil, allí se vive muy bien", concluye.