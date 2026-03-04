Recordado por su "sosiego, su rigor y elegancia" en todas sus facetas y su "voluntad de concordia", incluso en una época compleja como la Transición, la capilla ardiente de Fernando Ónega se ha convertido también en una reivindicación de un "periodismo sensato y responsable" frente a la polarización actual.

La Casa Real, miembros del Gobierno y otros políticos, así como numerosos comunicadores y periodistas no han querido faltar a la Casa de Galicia en Madrid, donde ha sido instalada la capilla este miércoles para rendirle un último homenaje al histórico cronista político y creador del famoso eslogan de Adolfo Suárez "puedo prometer y prometo", fallecido a los 78 años.

"Vengo a dar un abrazo y a reconocer una profesión, el periodismo, así como un medio, la radio, y a un profesional artesano que es Fernando Ónega", ha dicho la reina Letizia, también en su faceta de estudiante de esta rama en los años 90, de "un profesional al que todos nos queríamos parecer".

La reina, que ha excusado la ausencia del rey por un compromiso con personas con diferentes discapacidades en Sevilla, ha recordado además que por los años en que llegó a ejercer como redactora conoció a su hija Sonsoles. "Así que Fernando pasó de ser un referente al padre de mi amiga", ha señalado sobre su proximidad.

Pedro Sánchez en la capilla ardiente de Fernando Ónega | EFE

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado de Ónega su "mirada muy honesta y muy auténtica", y le ha definido como "una persona que desde el periodismo ha contribuido a ser lo que España es".

"Fernando ha sido un gran periodista, un cronista, un analista de la vida política de nuestro país que ha alumbrado mucha luz sobre muchos sucesos y acontecimientos, sobre la política en España y que ha permitido comprender a muchos ciudadanos y ciudadanas lo que sucedía desde una mirada honesta de la actualidad", ha dicho al salir de la capilla ardiente y dar el pésame a la familia.

También ha visitado la capilla ardiente la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha expresado su "recuerdo, respeto y un abrazo a toda la familia", y ha destacado "cómo abordaba siempre con elegancia y rigor los temas" y el "reconocimiento de los mayores" que reclamaba actualmente desde su revista 65ymas.com.

A través de ese diario, ha comentado a su lado Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, mantuvo "hasta el último día" su "compromiso con la participación social activa" y el ejemplo de buen ejercicio profesional que lo caracterizó desde sus inicios.

Uno de los primeros en asistir ha sido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que trató "mucho" en vida con el fallecido, gallego como él, "un lucense de pro" que "lo ha sido todo" al haber pasado por numerosos ámbitos, pero que sobre todo fue "un enorme periodista, absolutamente independiente" y "de gran estatura intelectual y personal", ha dicho.

"Ojalá mucha gente lo siga como ejemplo porque eso será bueno para el periodismo español y para España", ha destacado tras señalar el "respeto" que le tenía la profesión.

Mariano Rajoy en la capilla ardiente de Fernando Ónega | EFE

Lo ha atestiguado el volumen de compañeros que se han acercado, como Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE. "No era (solo) un ejemplo de periodismo, era un ejemplo de vida, una manera de ser", ha resaltado, al apuntar a "su humildad y bonhomía".

Para Iñaki Gabilondo, que lo conocía desde hacía 50 años, se le recordará como "el símbolo más redondo que tenemos del espíritu de la Transición y el testimonio más claro de lo que era la UCD", ha dicho antes de destacar que pasó por muy diversos medios de comunicación, pero siempre dejó "un sello de gran calidad periodística y voluntad de concordia".

También han asistido una emocionadísima Nieves Herrero, que lo ha calificado de "periodista con mayúsculas", mientras que Lorenzo Milá lo ha llamado "la cara del periodismo sensato y responsable, todo lo contrario de estas voces polarizantes que vemos estos años",

También el comunicador Joaquín Prat, hijo de quien fue un "amigo" del fallecido y "amigo" él mismo de las hijas del periodista. "Era un tipo que con esa mirada azul profunda ya decía muchas cosas sin tener que pronunciar una sola palabra. Te miraba con ese sosiego, esa paz que transmitía, que tiene mucho que ver con cómo hacía su trabajo", ha recordado de él.

De un extremo al otro del entramado social, por allí han pasado el padre Ángel, que ha destacado su "bondad", el comunicador Manel Fuentes o el sindicalista Pepe Álvarez.