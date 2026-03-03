Campaña Renta 2025: Los casos en los que te puedes desgravar el seguro del hogar en la declaración

En poco más de un mes dará el inicio la Campaña de la Renta de este año que corresponde al ejercicio fiscal de 2025. A partir del 8 de abril se podrá presentar la declaración a través de Internet, desde el 6 de mayo se podrá realizar a través de la vía telefónica, cita previa mediante y el 1 de junio se podrá acudir presencialmente a las oficinas con cita previa.

Siempre es interesante revisar las novedades o recordar que son las opciones más ventajosas en las que nos podemos desgravar para hacer la declaración de forma correcta. El seguro del hogar es una de las opciones con las que podrías desgravar, aunque solo en algunos casos concretos. Te explicamos cuáles son:

Cuando está ligado a la hipoteca

Aunque no es una opción que puedas desgravar por norma general, si tienes una vivienda de antes de 2013 podrías aplicar una rebaja. Ese año se cambió la normativa, pero los propietarios que tengan vinculado el seguro del hogar a la hipoteca pueden aplicar la deducción por inversión de vivienda habitual. No obstante, esta opción no será válida si tienes ya la hipoteca cancelada.

Cuando está alquilada

Con la misma premisa, es decir, si tu vivienda es anterior a 2013, puedes aplicar una pequeña deducción en el seguro del hogar de tu vivienda si esta está en alquiler aunque hay que restar el seguro del hogar de los beneficios que te reporte el alquiler.

Autónomos en casa

Si eres un trabajador por cuenta propia y además tu lugar de trabajo es tu propia vivienda puedes desgravar el seguro del hogar en un pequeño porcentaje, indicando la parte de la casa que se usa para trabajar.

Para aplicar estas deducciones si cumples estos requisitos tan solo habría que marcar la casilla correcta cuando realices tu declaración.