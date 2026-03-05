Usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, han vuelto a recibir mensajes de texto (SMS) fraudulentos en los que les instan a renovar la tarjeta sanitaria a través de enlaces que redirigen a páginas web maliciosas.

Fuentes del SAS han apuntado a Europa Press, como ya hiciera en febrero al detectarse esta campaña, que "nunca" solicita datos personales ni renovaciones de tarjeta sanitaria mediante mensajes de texto.

Los mensajes identificados incluyen textos como el siguiente: "Aviso oficial: su tarjeta sanitaria debe renovarse antes de abril de 2026 conforme a la nueva normativa. Solicite su nueva tarjeta en..:" acompañado de un enlace para completar un trámite que incluye la solicitud de datos bancarios.

Paciente con teléfono móvil | Junta de Andalucía I Europa Press

Estos SMS tratan de provocar una respuesta rápida en las personas que los reciben, utilizando direcciones de URL falsas, que no pertenecen a ninguno de los dominios del SAS, aclaraba la Administración sanitaria en un comunicado en febrero.

Ante la recepción de un SMS de estas características, la Junta recomienda no acceder a ningún enlace, no facilitar información personal y eliminar el mensaje del dispositivo. Asimismo, se aconseja verificar siempre cualquier comunicación a través de los canales oficiales del SAS.