El bonito homenaje de Carlos Alsina y Carlos Herrera a Fernando Ónega

El periodista Fernando Ónega fallecía a los 78 años, fue una figura clave del periodismo español, maestro de alguna forma de muchos de los profesionales de la actualidad, por ello, dos grandes de la radio como Carlos Alsina de OndaCero y Carlos Herrera de la Cope, han fusionado momentáneamente sus programas para rendirle un emotivo y cariñoso homenaje.

Fernando Ónega estuvo ligado a Ondacero durante más de treinta años, llegando a ser su director general y colaborador en numerosos programas.

Alsina y Herrera han recordado anécdotas del periodista, señalando la gran referencia que fue para todos desde la democracia. Alsina recordaba que Ónega decidió dejar los micrófonos porque descubrió dos cosas: "Una, que existe el tiempo libre y se puede disfrutar y dos, que los programas de radio para los que has apadrinado como él apadrinó, cuando pueden volar solos sin uno de esos padrinos fundamentales es que ya son programas de radio […] sintió la libertad de poder abandonar el micrófono".

Finalmente Alsina definía en una frase todo lo que representa Fernando Ónega para la radio: "ni COPE ni Onda Cero serían lo que hoy son de no haber contado con la dedicación, el talento y la presencia de Fernando Ónega".