Así es Salvia Mujer, el proyecto que busca reducir la soledad no deseada y promover el envejecimiento activo de mujeres

El Área de Empleo e Inclusión Social de Fundación Santa María la Real lanza Salvia Mujer, su nuevo proyecto que busca mejorar la calidad de vida de mujeres mayores de 65 años en situación de soledad no deseada o aislamiento social y digital. Muchas de las participantes afrontan, además, situaciones de especial vulnerabilidad.

Los dos primeros grupos de acompañamiento que se pondrán en marcha en la Comunidad de Madrid, concretamente en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Permite mejorar su calidad de vida y el envejecimiento activo, así como prevenir situaciones de aislamiento o soledad no deseada.

"Salvia Mujer. Generación de conocimiento y buenas prácticas para la atención sociosanitaria de mujeres mayores en situación de vulnerabilidad" está desarrollado por el Área de Empleo e Inclusión Social de Fundación Santa María la Real. Para ello, la entidad cuenta con la colaboración y financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con cargo a la asignación tributaria del IRPF e Impuesto sobre Sociedades 2025. Además, para el desarrollo de los dos primeros itinerarios, se cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

Abierta inscripción para participar desde abril

Las personas participantes se reunirán en equipo dos días a la semana, en horario de mañana, entre los meses de abril y junio. Salvia Mujer tiene como finalidad prevenir el aislamiento social y la institucionalización temprana, fortaleciendo las capacidades personales, sociales y digitales de las participantes. Asimismo, promueve la creación de redes de apoyo entre iguales que favorezcan la participación comunitaria, el empoderamiento y una integración activa en la vida social.

En los grupos de acompañamiento desarrollarán el fortalecimiento de áreas como la alfabetización digital, la capacidad funcional, la participación social, la promoción de la salud, las habilidades sociales y el aprovechamiento del ocio y el tiempo libre.

Estas son las ubicaciones donde se llevará a cabo, donde se puede realizar también la inscripción, así como datos de contacto:

Alcobendas: Centro de Mayores Pedro González Guerra. Servicio de Mayores (2.ª planta). C/ de Orense, 7 Horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. Referente: Carolina Esteban. Teléfono 916597600 Extensión: 8363 / 912414100

San Sebastián de los Reyes: Centro Municipal de Personas Mayores Gloria Fuertes. Departamento de Administración (3.ª planta). C/ de Benasque, 2 · 28701. Horario de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. Teléfono 916539706 y 916593520.

Además, es posible inscribirse de forma online en el siguiente formulario y las personas que necesiten más información, pueden contactar con el equipo técnico del proyecto llamando al 621 293 246

Tras estos dos primeros grupos de acompañamiento, los dos restantes tendrán lugar también en la Comunidad de Madrid durante el periodo de septiembre a diciembre.

Proyecto de alcance nacional

Salvia Mujer tendrá alcance nacional y extenderá su impacto a ocho comunidades autónomas. Para ello, se pondrán en marcha diversas acciones de transferencia y difusión orientadas a facilitar su conocimiento y replicabilidad. Entre ellas, destaca la publicación de una guía metodológica con orientaciones prácticas para su implementación, la organización de sesiones formativas online dirigidas a profesionales y entidades del tercer sector.

Además, durante el proyecto se celebrará un evento final de transferencia que reunirá a mujeres participantes, entidades colaboradoras y representantes de administraciones públicas.

Buenos antecedentes

Fundación Santa María la Real lleva cerca de 25 años dedicándose a la atención de personas mayores y/o con dependencia, apostando por la innovación y adaptándose a sus necesidades en cada etapa de su vida. Desde 2001, trabaja para ofrecer espacios abiertos y seguros donde puedan vivir, compartir y disfrutar, persiguiendo así la mejora de su bienestar social, especialmente entre las personas en situación de vulnerabilidad.