Desafían la idea de que el envejecimiento implica deterioro y descubren que muchos mayores mejoran con el tiempo

El envejecimiento en la tercera edad suele representarse como un proceso constante de deterioro físico y cognitivo, pero un nuevo estudio realizado por científicos de la Universidad de Yale (Estados Unidos) sugiere una perspectiva alternativa: las personas mayores pueden mejorar con el tiempo, y de hecho lo hacen, y su actitud ante el envejecimiento desempeña un papel fundamental en su éxito. Los hallazgos se publican en la revista Geriatrics.

Al analizar más de una década de datos de un gran estudio representativo a nivel nacional sobre estadounidenses mayores, la autora principal Becca R. Levy, profesora de ciencias sociales y del comportamiento en la Escuela de Salud Pública de Yale (YSPH), descubrió que casi la mitad de los adultos de 65 años o más mostraron una mejora medible en la función cognitiva, la función física o ambas, a lo largo del tiempo.

Las mejoras no se limitaron a un pequeño grupo de individuos excepcionales y, notablemente, estuvieron vinculadas a un factor poderoso pero a menudo pasado por alto: cómo las personas piensan sobre el envejecimiento en sí.

"Muchas personas asocian el envejecimiento con una pérdida inevitable y continua de capacidades físicas y cognitivas", expone Levy, experto internacional en determinantes psicosociales de la salud durante el envejecimiento. "Lo que descubrimos es que la mejora en la vejez no es inusual, sino común, y debería incluirse en nuestra comprensión del proceso de envejecimiento".

Para el estudio, los investigadores dieron seguimiento a más de 11.000 participantes del Estudio de Salud y Jubilación, una encuesta longitudinal financiada por el gobierno federal dirigida a personas mayores en Estados Unidos. El equipo de investigación rastreó los cambios cognitivos mediante una evaluación del rendimiento global y la función física mediante la velocidad al caminar, a menudo descrita por los geriatras como un "signo vital" debido a su fuerte relación con la discapacidad, la hospitalización y la mortalidad.

Según el estudio, durante un período de seguimiento de hasta 12 años, el 45% de los participantes mejoró en al menos uno de los dos dominios. Alrededor del 32% mejoró cognitivamente, el 28% mejoró físicamente y muchos experimentaron mejoras que superaron los umbrales considerados clínicamente significativos. Al incluir a los participantes cuyas puntuaciones cognitivas se mantuvieron estables durante ese período (en lugar de disminuir), más de la mitad desafió el estereotipo del deterioro cognitivo inevitable.

"Lo sorprendente es que estas mejoras desaparecen cuando solo se consideran los promedios", destaca Levy, autor del libro "Rompiendo el código de la edad: Cómo tus creencias sobre el envejecimiento determinan cuánto tiempo y qué tan bien vives". "Si se promedia a todos en conjunto, se observa un declive. Pero al observar las trayectorias individuales, se descubre una historia muy diferente. Un porcentaje significativo de los participantes mayores que estudiamos mejoró".

Los autores también examinaron las posibles razones por las que algunas personas mejoran y otras no. Plantearon la hipótesis de que un factor importante podría ser las creencias iniciales de los participantes sobre su edad, o, específicamente, si habían asimilado perspectivas más positivas o más negativas sobre el envejecimiento al inicio del estudio. En apoyo de esta hipótesis, descubrieron que quienes tenían creencias más positivas sobre la edad tenían una probabilidad significativamente mayor de mostrar mejoras tanto en la cognición como en la velocidad al caminar, incluso después de considerar factores como la edad, el sexo, la educación, las enfermedades crónicas, la depresión y la duración del seguimiento.

Los hallazgos se basan en la teoría de la encarnación de estereotipos de Levy, que postula que los estereotipos sobre la edad, absorbidos de la cultura (a través de diversos ámbitos, como las redes sociales y la publicidad), con el tiempo adquieren relevancia personal y consecuencias biológicas. Estudios previos de Levy han descubierto que las creencias negativas sobre la edad predicen peor memoria, menor velocidad al caminar, mayor riesgo cardiovascular y biomarcadores asociados con la enfermedad de Alzheimer.

El estudio actual muestra que aquellos que han asimilado creencias más positivas sobre la edad a menudo muestran una mejora, según Levy. "Nuestros hallazgos sugieren que a menudo existe una reserva de capacidad para mejorar en la edad adulta", asegura. "Y dado que las creencias sobre la edad son modificables, esto abre la puerta a intervenciones tanto a nivel individual como social".

Las mejoras no se limitaron a las personas que inicialmente presentaban discapacidades. Incluso entre los participantes con una función cognitiva o física normal al inicio, una proporción sustancial mejoró con el tiempo. Esto desmiente la suposición de que las mejoras en etapas posteriores de la vida solo reflejan la mejoría de las personas tras una enfermedad o la recuperación de reveses previos, afirmaron los autores.

Los autores esperan que sus hallazgos reviertan la percepción popular de que el deterioro continuo es inevitable y alienten a los responsables de las políticas a aumentar su apoyo a la atención preventiva, la rehabilitación y otros programas de promoción de la salud para las personas mayores que aprovechen su potencial de resiliencia.