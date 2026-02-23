Reconectados al mundo digital

Muchas personas mayores piensan que el teléfono móvil solo sirve para llamar, sin embargo, los smartphones ofrecen muchas posibilidades y gracias a cursos que están ofreciendo en entornos rurales dedicados a personas mayores, lo están descubriendo.

Estas personas están descubriendo una reconexión digital, creando grupos de WhatsApp compartiendo memes, vídeos o el parte del tiempo "Tengo vicio de móvil" confesaba una de las vecinas de la localidad de Alameda del Valle donde se ha impartido uno de estos cursos.

Todo ha sido posible gracias al proyecto Reconectados de la Fundación Telefónica. "Más de 52.000 personas en 2025 se han aprovechado de nuestros cursos, mejorando sus competencias digitales, aprendiendo como la tecnología puede ayudarnos en el día a día y lo más cotidiano" señalaba Inés Temes, Responsable de Innovación Social de la Fundación Telefónica.

Desde reservar cita en el médico, compartir la ubicación o hacer videollamadas, las personas mayores vuelven a reconectar entre sí ahora de forma digital gracias a los talleres que llevan a pueblos que tienen pocos habitantes al igual que lo hace en ciudades de millones, el objetivo es que la tecnología llegue a todos y no se convierta en una barrera. "Es importante no tener que depender de nadie para hacer tus cosas en el móvil" destacaba una de las asistentes a este taller. "Me voy con ganas de aprender mucho más de lo que he aprendido hoy" señalaba otro de los participantes.