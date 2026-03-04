Los datos del paro siguen reflejando un mercado laboral cada vez más complicado para los seniors

El edadismo laboral es una realidad desagradable y es que a los mayores de 45 años cada vez les cuesta más encontrar trabajo. Según los últimos datos del SEPE este grupo firmó 316.311 contratos en febrero, frente a los más de 540.000 firmados entre la franja de 25 a 44 años. Una cifra que ha disminuido ligeramente desde el mes de enero, siendo este mes de febrero el peor mes de los últimos meses.

Los desempleados seniors, suelen ser parados de larga duración, es decir, muchos llegan a estar más de 12 meses buscando un trabajo. Esto ha llevado a que numerosos adultos mayores soliciten el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, que había alcanzado cifras récord en los últimos meses.

No obstante, no es todo malo, según el Gobierno se puede observar que la brecha de género laboralmente se va estrechando más (aunque aún tardaremos unos 36 años en que esta desaparezca por completo), sin embargo, este mes de febrero hay 232.871 mujeres afiliadas más trabajando que hace un año. Y aunque entre las mujeres jóvenes aumenta la afiliación en un 35,6%, también destaca que ha habido un incremento en mujeres mayores, un 28,6% de afiliaciones se han producido en las franjas de edad 55 a 64 años y un 89,2% en las mayores de 64 años desde 2018.

Por otro lado, también mejoran los datos con respecto a la temporalidad de los empleados, mientras que en 2019 los trabajadores mayores de 55 la tasa de temporalidad se situaba en el 21% ahora se encuentra en el 9%.