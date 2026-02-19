Las manifestaciones contra el 23F declaradas Lugar Inmaterial de Memoria Democrática

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la declaración de las manifestaciones del 27 de febrero de 1981, es decir las que se produjeron como consecuencia del intento del golpe de Estado del 23F, como Lugar Inmaterial de Memoria Democrática.

Con la publicación de este acuerdo de Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, estas manifestaciones quedan inscritas con carácter definitivo en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática.

Las manifestaciones del 27 de febrero de 1981 fueron convocadas tras el fallido golpe de Estado por la práctica totalidad de las fuerzas políticas, en defensa de los valores democráticos, de la convivencia pacífica y de la Constitución.

A dicha convocatoria se le sumaron cientos de corporaciones municipales, asociaciones vecinales y sindicales, artistas, intelectuales y un sinfín de colectivos que no querían desandar lo conseguido desde 1975, tal y como recuerda el texto del BOE.

Destaca que el 27 de febrero de 1981 fue una "jornada memorable", una expresión simbólica de la resistencia y voluntad democrática de la inmensa mayoría del pueblo español contra aquellos que planeaban volver a los tiempos de la dictadura o paralizar el proceso de transformación" que había comenzado tras la muerte de Francisco Franco.

Por ello, el Gobierno ha acordado declarar estas manifestaciones "Lugar Inmaterial del Memoria de Democrática" por "su profunda trascendencia para el futuro democrático de nuestro país".