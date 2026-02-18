Descubren seis dibujos originales de Ramón y Cajal que llevaban décadas en el Museo Anatómico

La Universidad de Valladolid (UVa) ha descubierto seis dibujos originales de Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) que llevaban décadas en el Museo Anatómico sin conocerse su autoría, "joyas científicas y artísticas" que representan estructuras microscópicas del sistema nervioso de animales y que ahora están custodiadas en el Archivo General de la institución académica.

Los dibujos han sido descubiertos por el profesor de Anatomía de la Facultad de Medicina y director de la colección de osteología del Museo Anatómico, Francisco Pastor, quien sospechaba desde hace tiempo sobre la autoría de las ilustraciones que observaba en el citado museo y no estaban firmadas, hasta que hace un año decidió analizarlas.

Empezó entonces a cotejar los dibujos y compararlos con otros ya verificados como obra del considerado padre de la neurociencia y Premio Nobel de Medicina en 1906. En este procesos, confirmó que tanto los dibujos como las anotaciones de los mismos eran obra del médico.

"No hubo más duda", ha asegurado Pastor, quien, tal y como ha explicado, decidió tras ello llevar los dibujos al Archivo General de la UVa, cuya directora, Ángeles Moreno, también comprobó que las ilustraciones eran de Ramón y Cajal, quien no solía firmar sus dibujos.

En concreto, los dibujos representan estructuras microscópicas del sistema nervioso de animales, la glándula submaxilar de un gato, una placa motora, una glándula gástrica de gato, un páncreas de erizo, y un par de neuronas. Se tratan de preparaciones histológicas que Ramón y Cajal dibujaba a mano para incluirlos en los libros que publicaba.

Así, estos dibujos se incluyen en la primera edición de un libro de Ramón y Cajal publicado en 1885, 'Elementos de histología normal y de técnica micrográfica', obra diseñada para estudiantes sobre los fundamentos de la estructura celular, tejidos y técnicas microscópicas de la época.

Pastor ha detallado que llegó a este libro inicial tras indagar en un ejemplar de la novena edición del mismo libro, datada en 1928 y en cuya autoría también participó Tello y Muñoz, una obra de la que la UVa tiene dos ejemplares.

Sobre cómo llegaron estos dibujos al Museo Anatómico de la Universidad, el director de la colección de osteología ha precisado que las piezas, enmarcadas en su momento en conjunto, fueron cedidas por el catedrático de Anatomía Patológica César Aguirre (1926-2015) en 1990 al catedrático de Anatomía Enrique Barbosa (1939-2019) y éste, a su vez, los confió en la misma década de los 90 a Pastor como encargado del espacio académico.

Previamente, César Aguirre realizó su tesis doctoral bajo la dirección de un discípulo de Ramón y Cajal, Fernando de Castro (1896-1967), por lo que es "de supone" que este le regalase a su púpulo los dibujos del "maestro", ha apuntado Pastor. Aguirre se trasló de Madrid a París y, posteriormente, a Cádiz y Sevilla con la cátedra de Histología y Embriología General y Anatomía Patológica, misma que finalmente ocupó desde 1972 en la UVa.

La institución académica vallisoletana no ha informado de este hallazgo al Instituto Cajal, quien posee un "enorme patrimonio" de dibujos del médico, y considera que no es necesario que éste contraste la autoría de los dibujos porque "no hay ninguna duda" al respecto. Asimismo, no ha realizado una estimación del valor monetario de las piezas, propiedad de la Universidad, si bien considera que estas "acrecentan el patrimonio" de la institución académica.

La UVA, en primera línea

La directora del Archivo Universitario, que ahora custodia las obras, las cuales ya están digitalizadas, ha subrayado que este hallazgo también "pone en valor" el Departamento de Anatomía Patológica de la UVa y sus estudios, que desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, son "punteros".

"Esto pone a la UVa en primera línea de la renovación de los estudios de Medicina en el siglo XX. Eso es mucho más valioso que el valor material que puedan tener los dibujos", ha agregado, para incidir en que la institución trabajar por "preservar" su pasado para "proyectarlo hacia el futuro", un camino en el que apuesta por la difusión de estas piezas que podrán ser estudadas y prestadas para exposiciones.

Por su parte, la secretaria general de la UVa, Helena Villarejo, quien se ha referido a los dibujos como "joyas científicas y artísticas", ha celebrado la preservación de de los mismos y que ahora sean puestos a disposición de la sociedad como "memoria viva" de la institución que servirá para "conectar con el pasado" e "inspirar el futuro".

Los dibujos se conservan ahora en unos contendores a medida en el Archivo Universitario y se encuentran accesibles en https://archivo.uva.es/opac/. Además, en el lugar que ocupan en el Museo Anatómico se colocarán reproducciones de los mismos.