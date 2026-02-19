La Costa del Sol inaugura la temporada mundial del golf senior con el Staysure Marbella Legends

El Staysure Marbella Legends reunirá del 20 al 22 de febrero en el Aloha Golf Club del citado municipio malagueño a grandes figuras de esta disciplina deportiva, como José María Olazábal, Miguel Ángel Jiménez, Colin Montgomerie o Michael Campbell.

El torneo contará con más de 60 jugadores profesionales veteranos de 18 países, incluyendo tres ganadores de Majors, más de 15 jugadores de la Ryder Cup y un palmarés conjunto que supera las 700 victorias internacionales.

El evento sitúa de nuevo a la Costa del Sol en "el centro del calendario deportivo internacional y refuerza su imagen como destino especializado en grandes competiciones de golf".

La celebración de este torneo supone "una oportunidad estratégica para que el golf español comience el año con un título de primer nivel, en un escenario de excelencia reconocido por jugadores y aficionados".

La competición contará con una destacada representación nacional integrada por José María Olazábal, Miguel Ángel Jiménez, Juan Quirós, Santiago Luna, Miguel Ángel Martín y Carlos Suneson, seis referentes que combinan trayectoria, experiencia y una aportación decisiva a la historia del golf nacional.

Durante el acto de presentación, Miguel Ángel Guerrero, director de Desarrollo de Negocio de Golf en Turismo Costa del Sol, ha agradecido la invitación a un evento que, según ha señalado, será "una experiencia inolvidable para jugadores, organización y aficionados".

En su intervención, ha valorado "la relevancia de un torneo que no solo inaugura la temporada mundial del circuito senior, sino que además proyecta la imagen del destino a nivel internacional".

"Para la Costa del Sol es un auténtico honor participar en proyectos como este, que refuerzan nuestro posicionamiento como referente turístico internacional también en el segmento del golf", ha afirmado Guerrero, al tiempo que ha destacado el papel de este deporte dentro de la estrategia turística del destino. En este sentido, ha subrayado que el golf constituye "uno de los pilares fundamentales del modelo turístico de la provincia".

Asimismo, el director de desarrollo de Negocio de Golf ha subrayado "la importancia del trabajo conjunto entre instituciones, entidades y sector privado, un esfuerzo compartido que permite que la Costa del Sol esté plenamente preparada para acoger eventos deportivos de primer nivel".

"Esta colaboración --ha señalado-- demuestra la capacidad organizativa del destino y su experiencia en la gestión de competiciones internacionales".

La Costa del Sol cuenta con más de 70 campos de golf, lo que la convierte en el destino europeo continental con mayor concentración de instalaciones, una circunstancia que le ha valido el reconocimiento internacional como 'Costa del Golf'. A esta fortaleza se suman un entorno natural privilegiado, infraestructuras de primer nivel, una excelente conectividad, una planta hotelera de calidad y una amplia oferta complementaria que enriquece la experiencia del visitante.

"Desde Turismo Costa del Sol llevamos años apostando firmemente por el golf como producto estratégico", ha indicado Guerrero, que ha recordado que se trata de un segmento clave para la desestacionalización, ya que su temporada alta no coincide con la del turismo general. Además, atrae a un perfil de visitante con alto poder adquisitivo que genera riqueza y dinamiza otros sectores económicos del territorio.

El golf sigue ofreciendo un notable potencial de crecimiento y continúa reportando beneficios muy significativos para el destino. Por ello, la celebración de torneos como el Staysure Marbella Legends "representa una oportunidad excepcional para mostrar la calidad de las instalaciones de la Costa del Sol, que se mantienen en perfecto estado durante todo el año, y para seguir consolidando un liderazgo ampliamente reconocido".

Finalmente, Miguel Ángel Guerrero ha reiterado su agradecimiento a organizadores, patrocinadores, clubes, profesionales y jugadores, verdaderos protagonistas de esta cita. "Para la provincia de Málaga es un verdadero orgullo que la calidad de nuestras infraestructuras, la profesionalidad de nuestros clubes y nuestro entorno natural sean elementos decisivos para acoger torneos de esta magnitud", ha concluido.

Presentación de Staysure Marbella Legends | Turismo Costa del Sol I Europa Press

Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que ha asistido a la presentación de la cita que abre por segundo año consecutivo el circuito senior Legends Tour, ha subrayado que este evento "consolida nuestra posición como referencia europea del turismo de golf".

Muñoz ha indicado que este evento "no solo proyecta la excelencia deportiva de nuestros campos, sino que supone una extraordinaria promoción internacional en un mes como febrero, en el que podemos mostrar al mundo nuestro clima, nuestra oferta hotelera y nuestra capacidad organizativa".

"Esta disciplina deportiva forma parte del ADN de Marbella y seguiremos trabajando de la mano de las instituciones y del sector privado para atraer competiciones de máximo nivel", ha afirmado.

Junto a la alcaldesa, a la presentación han asistido, entre otros, los jugadores Olazábal y Jiménez; y el director general del Legends Tour, David Adams, que ha agradecido el respaldo institucional y ha recalcado las ventajas de que Marbella sea la sede inaugural del calendario.

"Es el lugar perfecto para comenzar nuestra temporada. La combinación de clima, instalaciones de primer nivel y hospitalidad hace que tanto jugadores como organización nos sintamos aquí como en casa", ha valorado.

Adams ha ensalzado el nivel deportivo del circuito y ha remarcado que "contamos con un elenco extraordinario de leyendas del golf mundial y estamos convencidos de que esta semana ofreceremos un espectáculo deportivo de primer nivel", ha añadido.

Por su parte, Olazábal ha señalado que "es siempre un placer venir a esta parte de España", al tiempo que ha remarcado que "tenemos un fiel elenco de jugadores extraordinario, y estoy seguro de que este torneo crecerá año tras año".

"Marbella ofrece campos excepcionales y un clima envidiable, lo que lo convierte en un escenario ideal para el Legends Tour", ha abundado. Por último, Jiménez ha agradecido a las instituciones y a los organizadores y ha reiterado que la ciudad y Aloha Golf Club "ofrecen instalaciones de primer nivel y un entorno en el que todos nos sentimos bienvenidos".