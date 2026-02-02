Nunca es tarde para ganar un Grammy, la banda The Cure es premiada por primera vez tras 50 años de carrera

Este 2026 la banda británica de rock gótico The Cure cumple 50 años sobre los escenarios, sin embargo, estos seniors del rock y con una extensa carrera han sido premiados por primera vez en la 68.ª edición de los Grammy, celebrada esta madrugada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Han sido premiados con el Mejor Álbum de Música Alternativa por su disco Songs of a Lost World y también con el galardón a Mejor Interpretación de música alternativa por Alone.

La banda publicaba un post en sus redes sociales agradeciendo el premio y señalando el gran honor que suponía recibir "este maravilloso premio".

También agradecían a todas aquellas personas que ayudaron en la creación del álbum Songs of a lost world y en particular al coproductor Paul Corkett. También agradecía a Universal Music y al equipo de personas que habían trabajado duro con ellos y sobre todo agradecían a sus fans: "Y lo más importante, todos los fans alrededor del mundo que han venido al Lost Tour Word Shows y que han disfrutado de nuestra Lost Word Music. Sin vosotros nada de esto es posible"

50 años de evolución

Aunque cuando surgió The Cure su música era más punk han ido jugando con varios estilos musicales, se definieron más por el rock gótico a raíz de sus primeros álbumes Seventeen seconds, Faith y Pornography y nunca abandonaron su esencia de música alternativa a lo largo de su historia. Aunque es la primera vez que reciben el galardón ya habían estado nominados previamente en 1993 con el álbum Wish y en 2001 con Bloodflowers ambos optaron también al Mejor Álbum de Música Alternativa.

Tributo a Ozzy Osbourne en los Grammy

Entre los momentos más destacados de la gala también se homenajeo a otro grande de música alternativa, el cantante de Heavy Metal Ozzy Osbourne, que falleció el pasado 22 de julio. Al cantante Post Malone se unieron leyendas como Slash y Duff McKagan (Guns N' Roses) en una épica actuación para recordarlo.