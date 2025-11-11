CENTENARIA
Fallece a los 112 años la mujer más longeva de España Angelina Torres
Nacida en Bellvís (Lleida) en 1913, vivía en Barcelona. Angelina Torres era la mujer más longeva de España con 112 años.
La mujer más longeva de España, la catalana Angelina Torres, ha fallecido a los 112 años y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado sus condolencias a los familiares en un mensaje en 'X' este martes, recogido por Europa Press.
Torres, nacida en Bellvís (Lleida) en 1913, vivía en Barcelona: "Tuve el privilegio de conocer a Angelina Torres el año pasado. Una mujer sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza", ha recordado Illa.
El presidente también ha destacado una frase que le dijo Torres y que asegura que le marcó, que era 'Nos tenemos que ayudar los unos a los otros, con las manos llenas, nunca estrechas', e Illa añade: "Como le prometí, así lo haré".
En otro mensaje, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha destacado el "privilegio" de haber podido compartir un rato con ella hace poco más de un año, cuando, junto a Illa, fueron a visitarla.
"Me cautivó su vitalidad, experiencia y sabiduría. Creía firmemente en la fuerza de ayudarnos y cuidarnos entre todos. Mi más sentido pésame a su familia y amistades. Descanse en paz", afirma.
Tras su fallecimiento, el título de la mujer más longeva de España pasa ahora para la también catalana Carme Noguera Falguera, que tiene 111 años.
