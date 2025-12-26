Así es FISIC@menTe, la app que fomenta la actividad física y cognitiva en personas mayores o con deterioro cognitivo

La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias(CEAFA) ha presentado una plataforma digital para promover la actividad física y cognitiva de personas mayores o personas con deterioro cognitivo en fases iniciales.

El proyecto se presentó durante un encuentro virtual con las fisioterapeutas Diana Loza Rodríguez y Julia Nadal Ramada, ambas de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Miranda del Ebro (Afami), e Isabel Alén Piñuel, fisioterapeuta neurológica en la Clínica de rehabilitación neurológica Emérita Neuro en Mérida y miembro de la AEF-Neuro Asociación Española de Fisioterapeutas en Neurología. Ellas son tres profesionales que han trabajado junto a CEAFA en el desarrollo de la plataforma.

Durante la presentación, las profesionales explicaron los beneficios de la gerontogimnasia, que se ha consolidado como una herramienta clave de Terapia No Farmacológica para mejorar la calidad de vida de quienes sufren deterioro cognitivo. Se trata de una disciplina que combina ejercicios físicos y actividades cognitivas adaptadas a las necesidades de cada persona y de la que nace este proyecto.

FISIC@menTe es el nombre de la aplicación que aun se encuentra en periodo de prueba, un proyecto que se enmarca dentro del compromiso de CEAFA por impulsar Terapias No Farmacológicas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con demencia.

Sin necesidad de registrarse, la app ofrece ejercicios de movilidad, series orofaciales, ejercicios de equilibrio, propuestas de doble tarea y rutinas de relajación, y funciona en sesiones configurables de 10, 15 o 20 minutos. La plataforma también personaliza las rutinas según la capacidad física de cada usuario y el tiempo que puede dedicar a ejercitarse.

Para explicar los ejercicios, la app utiliza modelos reales, personas usuarias de los servicios de AFAMI, lo que ayuda a comprender las rutinas y aporta confianza y realismo. Las instrucciones se presentan tanto enformato visual como auditivo para asegurar la completa accesibilidad a los contenidos.

CEAFA ha indicado que esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y que se complementa con la edición de un manual que incluye más ejercicios y recursos tanto para profesionales como para cuidadores.