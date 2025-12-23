¿Por qué nos gusta escuchar villancicos?

Durante estas fechas, los villancicos son los encargados de poner banda sonora a la Navidad. Desde 'All I Want For Christmas' de Mariah Carey o 'El Tamborilero' de Raphael, hasta los villancicos más flamencos de Así canta Jerez, estas canciones nos acompañan durante toda la Navidad, pero ¿por qué nos gusta este tipo de música?

La música navideña debe su origen a la liturgia cristiana, a pesar de que, en un principio, no estaban ligados a la Navidad. Los villancicos eran una manifestación lírica popular religiosa o profana, que comenzaron a expandirse por la Península Ibérica a final del siglo XV.

No es hasta el siglo XIX cuando estas canciones comienzan a hablar del nacimiento de Jesús o de los Reyes Magos, es decir, a tratar temas navideños. Su éxito fue tal que los siglos, estas canciones se han ido adaptando a distintos géneros musicales, incluyendo el pop, el rock o el flamenco.

Villancicos | iStock

Los villancicos comparten una estructura determinada en el que interactúan acordes mayores y menores, unas melodías repetitivas que se quedan atrapadas en nuestra mente. En este tipo de música, las letras no juegan un papel fundamental, sino que son las notas musicales las que nos provocan calidad y espíritu navideño.

Peter Vuust, neurocientífico especializado en música y cerebro, habla así del juego de expectativas que la música provoca en nuestro cerebro. Se trata además de unas canciones que refuerzan lazos comunitarios, una herramienta que nos ayuda a conectar con los demás. Cantar juntos libera oxitocina, la llamada hormona del amor o del apego.

Los villancicos nos transportan a nuestra infancia y a las cenas en familia y se caracterizan por pasar de generación en generación. Suelen ser canciones que relacionamos con la alegría y la celebración y que crean una atmósfera navideña llena de magia.