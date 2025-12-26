HablandoEnPlata

FRAUDE

El falso técnico de teleasistencia: así conseguían entrar en casa de personas mayores para robar dinero o joyas

La Guardia Civil, en colaboración con la policía local de Salamanca, ha detenido hoy a cuatro personas que se dedicaban a robar en los domicilios de personas mayores en Madrid y Salamanca

Persona mayor sola en su casaFreepik

Lidia Béjar
Se hacen pasar por técnicos de la luz o trabajadores del ayuntamiento y explican que vienen a instalar dispositivos de teleasistencia. Así comienza la farsa con la que los ladrones consiguen entrar en los hogares de muchas personas mayores para hacerse con su dinero y sus joyas.

Este tipo de estafas son cada vez más comunes y hoy, la Guardia Civil, en colaboración con la policía local de Salamanca, hadetenido a cuatro personas que se dedicaban a robar en los domicilios de personas mayores en las localidades madrileñas de Las Rozas y Majadahonda y en la provincia de Salamanca.

Según ha informado la comandancia de la Guardia Civil, se estima una cuantía robada de 45.000 euros en efectivo y alrededor de 60.000 euros en joyas. Los autores de los robos han sido detenidos por delitos de robo con violencia, intimidación, engaño, suplantación de identidad y estafa.

Los detenidos cuentan con antecedentes de robos similares y su técnica consistía en ganarse la confianza de las víctimas para acceder al interior de sus hogares. Una vez dentro, mientras uno distraía, el otro registraba las habitaciones y recolectaba dinero y joyas. En la Comunidad de Madrid han sido cuatro las víctimas que han denunciado y en la provincia de Salamanca dos.

Para evitar este tipo de fraudes hay que tener cuidado con dejar pasar a cualquiera dentro de nuestro hogar. Las revisiones de gas o luz y las instalaciones de cualquier tipo van siempre precedidas de un aviso de la compañía, por lo que se debe siempre desconfiar de estas visitas espontáneas.

