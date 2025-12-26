'Una carta para ti', el proyecto que conecta a jóvenes y personas mayores a través de cartas navideñas

'Una carta para ti' es el nombre de la iniciativa solidaria impulsada por la asociación Hirukide a través de su área juvenil Hirugazte que este año alcanza su tercera edición.

A través de ella, más de 2.000 niños, niñas y jóvenes de Euskadi han repartido cartas navideñas a personas mayores que viven en residencias y centros de día de la región. El objetivo del proyecto es reforzar los vínculos generacionales y promover la solidaridad y el respeto.

Hirugazte invitó a participar en el proyecto a centros públicos y concertados de Euskadi desde 5º de primaria hasta Formación Profesional y contactó con residencias y centros de mayores cercanos a cada escuela. Se facilitó los nombres y algunos datos personales de los residentes para poder personalizar las cartas y fueron los alumnos los que entregaron y leyeron las cartas a las personas destinatarias.

Este año, han participado un total de 2.138 estudiantes de 44 centros educativos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, quienes han redactado 2.929 cartas dirigidas a personas mayores de 49 residencias y centros de día.

Desde la asociación han explicado que las personas mayores han vivido esta experiencia con mucha emoción mientras que muchos niños han visitado una residencia de mayores por primera vez, por lo que se trata de un proyecto de aprendizaje para ambas generaciones.

Tan positivo ha sido el impacto de este proyecto que desde Hirukide destacan que algunos centros educativos y residencias han empezado a replicar la iniciativa por su cuenta, organizando estos intercambios de cartas y visitas sin mediación de la entidad.

El proyecto ha sido reconocido con el Premio del Consejo Social de Donostia al fortalecer el tejido social y fomentar la solidaridad intergeneracional.