El papel de los abuelos en la preservación de las tradiciones familiares en Navidad

La Navidad es para muchos unas fechas de reencuentro y familia, una celebración marcada por tradiciones que siguen pasando de generación en generación. Sin embargo, muchas cosas han cambiado a lo largo del tiempo en nuestra sociedad, unos cambios que han impactado y cambiado la forma en la que nos reunimos.

Según recoge el medio Infobae, la psicóloga Ileana Mateo explica que la Navidad sigue manteniendo la capacidad de reunir a distintas generaciones, donde los más mayores juegan un papel importante en garantizar la continuidad de los rituales. En una época donde la Navidad se asocia al consumo, hoy en día se percibe una revalorización de los vínculos familiares, tal y como comenta la psicóloga.

Hoy, estos rituales cuentan con formatos más flexibles y, en algunos casos, menos ceremoniales. Además, en muchos hogares el centro de la celebración ya no es la comida, sino el encuentro, según explica la especialista.

Mateo defiende la idea de que la Navidad puede convertirse en un espacio para recuperar la escucha y habilitar la transmisión de la historia familiar, un momento donde los más mayores necesitan sentirse escuchados. Es por ello por lo que la especialista habla de la importancia de adaptarse a su ritmo y necesidades.

Hoy, la tecnología también juega un papel importante durante estas fechas, pues nos permite conectar con aquellos familiares que están lejos y compartir también con ellos la celebración. Pero se trata de unos días en los que también pesa el recuerdo de los que ya no están. En estas situaciones, Mateo subraya la importancia de respetar el proceso de duelo de cada una de las personas.

Con todo ello, Ileana Mateo refuerza la importancia de desarrollar estrategias personales que permitan vivir la navidad como un momento de paz y no de confrontación familiar.