Mascotas y personas mayores: ¿Realmente ayudan a combatir la Soledad no Deseada?

La soledad no deseada afecta a gran parte de nuestra sociedad, una situación que no solo afecta a personas mayores, sino que también se puede identificar en jóvenes y adolescentes. De esta forma, las mascotas se han convertido en grandes aliados contra ella.

La Fundación Affinity ha respaldado esta idea, pues compartir espacio con animales e interactuar con ellos ha demostrado estar asociados con la liberación de dopamina, la hormona de la felicidad. "Es una relación que suma: estimula la resiliencia, la comunicación con los demás y la empatía", explican.

Las Navidades son fechas marcadas en las que la emoción y añoranza se disparan. Para muchos, son días complicados en recuerdo de quienes no están. De esta forma, los animales de compañía pueden ayudar a gestionar esta falta.

Las rutinas diarias que se crean al estar a cargo de mascotas es una de las razones que están detrás de esa ayuda contra la soledad, actividades simples como interactuar con ellos o darles de comer. Además, en el caso de los perros, esta convivencia está relacionada con mayor actividad física al fomentar la movilidad diaria.

Otro reciente estudio también ha demostrado que hablar con nuestras también ayuda a procesar emociones, lo que tiene un impacto positivo en la salud mental.

Aun así, expertos insisten en que un animal no debe sustituir las relaciones sociales y que tampoco es una solución definitiva contra el sentimiento de soledad.